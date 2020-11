Satisfaire les attentes et les préoccupations des citoyens par cette conjoncture particulière, est incontestablement le maître-mot, et l'objectif prioritaire des membres de l'Exécutif, notamment ceux qui se trouvent au premier front dans la lutte contre la crise sanitaire. Des instructions et des mesures claires annoncées tant par le Premier ministre que par les ministres de la Santé, des Finances ou de l'Intérieur afin d'apporter un allégement aux souffrances des citoyens, nom-breux à avoir subi de plein fouet les conséquences des mesures de confinement, et les arrêts de l'activité dans plusieurs secteurs.

Pour Beldjoud l'heure est à la coordination entre les secteurs et le rapprochement du citoyen «conjuguer les efforts de tous les acteurs de l'appareil exécutif et des divers secteurs pour répondre et prendre en charge les préoccupations des citoyens dans les meilleurs délais et veiller à offrir un service de qualité à la hauteur de leurs aspirations» a-t-il déclaré à partir de Skikda. Une situation inextricable et frustrante pour les citoyens de certaines régions, qui ont cru dans les aides financières octroyées par l'Etat, mais qui n'ont rien reçu jusqu'au jour. Au même titre, les commerçants et les familles dans la difficulté souffrent toujours d'une bureaucratie qui semble avoir la peau dure et ce malgré les instructions du président de la République, insistant sur l'acheminement des allocations de 10 000 et de 30 000 DA dans les délais, afin que les populations affectées puissent tenir le coup. Selon l'Anca la majorité des wilayas, n'a pas appliqué cette mesure, et des questions s'imposent sur cette disparité qui existe entre les wilayas, et qui met inévitablement en avant l'efficacité et l'engagement des élus. Une différence dans le traitement de situations urgentes qui est révélatrice des capacités de certains élus à prendre des initiatives pour maîtriser la situation, à l'image de la wilaya de Jijel où des salles omnisports ont été ouvertes pour procéder aux règlements des pensions de retraites dans les meilleures conditions. Malheureusement, dans plusieurs régions du territoire national, c'est le désarroi des plus faibles et des démunis qui prime sur l'action gouvernementale qui n'arrive pas à trouver sa concrétisation sur le terrain, suite aux latences et au laxisme de l'administration, qui, visiblement a un grand mal à se défaire de son addiction à l'anarchie et à la corruption. Car il fait savoir que pour que ces aides arrivent en temps voulu à leurs bénéficiaires, il suffit que les services de la wilaya, où les dossiers atterrissent, fassent leur travail convenablement, d'autant plus que ces dossiers s'accompagnent d'une priorité dictée par l'Etat. C'est précisément à ce niveau que se situe toute la crédibilité de l'Etat dans la gestion de la crise. En toute vraisemblance les mesures fermes prises par l'Etat pour remédier à cette défaillance et qui ont consisté en l'éviction de certains walis, ne portent pas encore leurs fruits. De ce fait, l'interrogation demeure d'actualité sur les annonces d'indemnisation décidées récemment par le Premier ministre, notamment à l'adresse des victimes des incendies qui ont ravagé le pays. Cependant, il y a lieu de s'interroger sur les mesures à prendre pour rendre l'action des collectivités locales plus efficace dans la lutte contre les effets de la pandémie, d'autant plus que nul ne peut se prononcer sur la durée de cette situation. Il est clair que sans l'engagement indéfectible des élus à concrétiser les décisions de l'Etat sur le terrain, la gestion et la maîtrise de la situation resteront sans effets réels sur la société et finiront par creuser davantage le fossé entre les gouvernants et les gouvernés.