«Un groupe du travail interministériel chargé d'élaborer des propositions de réforme du système des retraites sera créé, indique un communiqué du gouvernement. Les propositions de ce groupe de travail seront soumises au Conseil des ministres pour adoption», indique le communiqué rendu public suite à la tenue ce mardi d'un Conseil interministériel

A cet effet, le gouvernement fait savoir que «le déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR), qui a commencé en 2013, a atteint l'année dernière 601,11 milliards de DA. Le maintien du système actuel des retraites va aggraver le déficit qui dépassera le seuil de 1000 milliards de dinars en 2030». De ce fait le gouvernement Djerad estime que «la réforme des retraites est devenue une nécessité, voire une urgence pour éviter l'effondrement de la CNR dans un proche avenir».

Dans ce sens, le Premier ministre a ordonné «la révision de la gestion de toutes les caisses de la sécurité sociale de sorte à renforcer la transparence et réduire leurs budgets de fonctionnement, ainsi que la programmation de sessions spéciales au Parlement pour parler de la santé financière des caisses de la sécurité sociale». Comme il a été également prévu d'organiser des rencontres avec les partenaires sociaux celles-ci sont également inscrites dans le menu. Des discussions qui porteront sur les mécanismes à adopter pour permettre à ces caisses de retrouver l'équilibre financier. D'un autre côté le gouvernement préconise «le recours à des financements alternatifs pour atténuer le déficit. Il sera question de recourir à des taxes et à des impôts». Cependant, il convient de rappeler qu'en plus des réformes qui ont supprimé le départ anticipé à la retraite et la retraite sans condition d'âge, le gouvernement Ouyahia a injecté

500 milliards de dinars, issus du financement non conventionnel, dans la Caisse nationale des retraites pour éponger sa dette à l'égard de la Cnas, alors que la CNR avait déjà annoncé en septembre 2018 que le déficit de la CNR s'élevait à 580 milliards de dinars et qu'il risquait d'atteindre 600 milliards de dinars en 2019. Dans ce sillage, la loi de finances 2019 avait prévu une disposition autorisant le FNI à accorder des prêts à long terme (jusqu'à 40 ans dont un délai de différé de 20 ans), à taux bonifiés, à la CNR.