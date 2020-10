Un périple sans repos durant une douzaine de jours où il ne manquera pas, à chaque occasion, d'aborder le processus du référendum qui aura lieu dimanche prochain. Lors de ses interventions, le chef d'état-major insistera sur plusieurs points essentiels. D'abord la sécurité et la stabilité du pays. Dans ses propos, le général de corps d'armée n'hésite pas à lancer des avertissements à l'égard de ceux qui s'aventurent à vouloir introduire le doute et la confusion au sein du peuple qui reste pour lui un peuple souverain et capable de mettre en échec les complots comme il l'a déjà fait. Il avait noté dans ce contexte: «Je tiens à rappeler, à quelques jours du référendum sur le projet de révision de la Constitution, que l'intérêt suprême de la patrie nous impose, au sein de l'Armée nationale populaire, partant de nos missions constitutionnelles, de prendre des positions sincères et constantes envers notre patrie et notre peuple», car a-t-il ajouté: «Nous considérons que la sécurité et la stabilité de ce pays, l'intégrité et la souveraineté de son peuple, sont un legs sacré qui nous incombe». Saïd Changriha soutient également que «l'Algérie, terre de résistance et des martyrs, sait reconnaître pertinemment la valeur de la souveraineté nationale et le prix de l'indépendance, de la sécurité et la stabilité, car elle a connu jadis le goût amer de la tyrannie du colonialisme et a vécu les affres du terrorisme barbare et sanguinaire, qui n'était pas moins horrible, malveillant et dangereux que le colonialisme».

Pour le général de corps d'armée, le prochain référendum est une étape importante et il nous incombe de «faire de ce rendez-vous électoral important du référendum sur le projet de révision de la Constitution, une réussite qui nous interpelle, en tant qu'Algériens», avait-il soutenu. Si la participation massive est décisive pour ce projet qui est une priorité actuellement, «le peuple exprimera sa voix en toute liberté et souveraineté, quant à sa conviction concernant les amendements constitutionnels proposés», assurait encore le chef d'état-major de l'ANP. À l'adresse de ce peuple-même il dira «La parole revient au peuple algérien fier, qui saura comment construire l'Etat de droit, où nul n'est autre souverain que la loi». Le chef d'état-major poursuit: «Nous estimons, dans l'Armée nationale populaire, que la réalisation de tous ces nobles objectifs passe impérativement par l'instauration de la paix et la stabilité». Des propos bien clairs à l'égard de ceux qui veulent instrumentaliser la religion à des fins politiques et, notamment ceux qui cherchent à marchander avec l'identité du peuple algérien, d'où a-t-il encore assuré: «Une Algérie prête à se développer sur tous les plans et se relever dans tous les domaines.» Un autre message sera lancé lors de ses multiples interventions durant cette période, en effet, le général de corps d'armée avait précisé que «l'étendue du territoire national, ses longues frontières ainsi que l'immensité de son espace aérien et de ses abords maritimes, outre l'emplacement stratégique dont jouit l'Algérie, ainsi que la recrudescence et l'exacerbation des conflits géopolitiques, que nous vivons sur les plans régional et international, nous imposent dans l'armée nationale populaire, de veiller très sérieusement à suivre les défis et enjeux de la situation régionale et internationale, dans sa dimension sécuritaire et militaire».

Mais a-t-il tenu à soutenir «de s'atteler à l'exploitation exemplaire de tous les potentiels matériels et humains, en notre possession, afin de nous acquitter des missions assignées, de manière convenable, voire exemplaire, notamment en ce qui concerne la sécurisation totale des frontières, la protection des sites économiques névralgiques dans le Grand Sud, ainsi que la lutte contre les différents fléaux, à l'instar de l'immigration clandestine, le trafic de drogue, d'armes et de munitions».