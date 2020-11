L'Algérie a condamné «avec force» la dernière résolution adoptée, jeudi dernier, sur la situation des libertés et des droits de l'homme en Algérie, selon un communiqué des Affaires étrangères, qui a fustigé son «contenu outrancier» le résumant à «un chapelet d'injures et d'avanies à l'endroit du peuple algérien, de ses institutions et de l'Etat algérien». «Le Parlement européen a cru devoir adopter, selon une procédure dite ‘'d'urgence'' pour le moins douteuse, une nouvelle résolution sur la situation en Algérie», regrette le ministère L'Algérie

«condamne avec force cette résolution qui ne peut avoir pour conséquence que de porter atteinte aux relations de l'Algérie avec ses partenaires européens», menace le communiqué du ministère d'autant que le timing est mal choisi du fait qu'«au moment où tout plaide pour l'approfondissement du dialogue et de la coopération dans un cadre de sérénité et de responsabilité», le Parlement européen «pond» un pamphlet «truffé d'allégations et d'accusations gravissimes et malveillantes proférées par des parlementaires contre les autorités algériennes, accusations allant de la détention arbitraire jusqu'à des actes de torture prétendument commis contre des membres du Hirak interpellés par les services de sécurité». Une accusation que l'Algérie récuse dans le fond et dans la forme en apportant «le démenti le plus méprisant à l'ensemble des accusations fallacieuses colportées au sein de l'hémicycle européen» et déplore «la tonalité foncièrement haineuse et teintée de paternalisme de ce texte, qui dénote d'une hostilité avérée digne de la période coloniale de certains milieux européens à l'égard du peuple algérien et de ses choix de souveraineté». À ce sujet, l'Algérie tient à rappeler qu'elle «entretient avec ses partenaires européens des relations fondées sur les principes de l'égalité souveraine, du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Autre. Elle ne saurait donc accepter qu'une institution européenne, fût-elle élue, s'immisce de manière aussi grossière et inadmissible dans ses affaires intérieures», souligne le communiqué. En somme, le prétexte fallacieux invoqué en dit long sur les visées de cette résolution. Dans son livre Guerres humanitaires Rony Braumanres (MSF) rappelait que: «C'est toujours au nom d'un Bien que se déclenchent les guerres.» De fait, constate l'ancien président de Médecins sans frontières (MSF), derrière des atours séduisants, l'humanitaire se révèle parfois être au service de politiques impérialistes. Les «guerres humanitaires» de ces dernières décennies ont été d'autant plus redoutables que la propagande s'y ancrait dans une matrice intellectuelle favorable. Fables à prétention morale, elles ont, en fait, servi de paravent à des intérêts cyniques. Le parallèle est d'autant vrai avec la question des droits de l'homme que le Parlement européen, notamment dans sa dernière résolution, prône comme l'épée de Damoclès. Quant à son timing, il est à chercher dans le désir de l'Algérie de diversifier ses partenaires économiques d'autant qu'elle a émis le souhait de renégocier l'Accord d'association qu'elle conteste. En effet, le président Abdelmadjid Tebboune a confié début août au ministre du Commerce, Kamel Rezig, le soin de «procéder à une évaluation du dossier sur l'Accord d'association avec l'Union européenne». Selon lui, cet accord «doit faire l'objet d'une attention particulière, faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées». Tandis que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a enfoncé le clou, en avril 2020, en promettant «un examen des règles de défense commerciale» à travers la «révision» des accords économiques et commerciaux «préjudiciables au pays», et la réorientation de l'appareil diplomatique au service des intérêts économiques algériens.