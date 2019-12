L’université de Béjaïa a organisé les 18 et 19 du mois en cours au campus Aboudaou une formation au profil de 65 étudiants inscrits en master 2 à l’université de Béjaïa. Placée sous le thème « Capsule transversale en innovation et entrepreneuriat », une première session de formation a été organisée les 3 et 4 du même mois, au profit de 35 doctorants inscrits en 2ème année de doctorat à l’université de Béjaïa.

La capsule transversale en innovation et entrepreneuriat vise à définir des outils d’apprentissage innovants à l’intention des étudiants désireux de démarrer leur projet professionnel. Le programme repose à la fois sur une approche prédictive et créative de tous les aspects du lancement, de la croissance et de l’expansion d’une entreprise avec pour mission l’amélioration de la culture de l’entrepreneuriat et sa diffusion parmi les étudiants. Cependant, un objectif secondaire spécifique consiste à stimuler la performance des universités dans le domaine de l’entrepreneuriat universitaire. Divisée en trois modules théoriques visant à définir différentes compétences, la formation est axée sur l’entrepreneuriat et le management de l’innovation, le management et propriété intellectuelle et la présentation et cadre juridique des entreprises.

Au final, les participants ont eu l’occasion de présenter en groupes un projet entrepreneurial et d’assister à la présentation d’un projet professionnel d’un groupe d’étudiants.

Il est utile de préciser que cette action s’inscrit dans le cadre du projet européen Erasmus+ Instart « Réseau euro-africain d’excellence pour l’entrepreneuriat et l’innovation» coordonné par l’université de Las Palmas (Espagne). Le projet en question vise à améliorer le triangle de la connaissance «éducation-innovation-recherche» en promouvant une culture d’innovation dans l’enseignement supérieur et en créant des modes innovants d’interaction entre les universités, les entreprises et la société afin d’améliorer l’environnement socio-économique dans le sud de la Méditerranée.

Il convient de préciser que les ateliers ont été animés par trois enseignants spécialisés de l’université de Béjaïa, formés dans le cadre du projet Instart à l’université de Sapienza (Italie) en juillet dernier. Il s’agit de : Kherbachi Sonia, Mekhmoukh Sakina, enseignantes à la faculté des sciences économiques et Atmani Bilal, enseignant à la faculté de droit.