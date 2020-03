L'alerte a été désormais lancée et nul n'est à l'abri. Le coronavirus est bel et bien arrivé chez nous. Depuis presque quelques semaines, l'Algérie a enregistré le premier cas. à présent, 17 personnes sont contaminées. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a indiqué ce jeudi, dans un communiqué «qu'aucun nouveau cas de coronavirus n'a été confirmé ce jour jeudi 5 mars 2020. La situation reste stable avec un total de 17 cas confirmés de coronavirus Covid-19». Malgré les assurances de la tutelle, les fausses informations flottent dans l'air. La même source souligne qu'une enquête épidémiologique «est immédiate devant tout cas suspect», alors que «le dispositif de veille et d'alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure en vigueur et la remobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau», ajoute-t-il. De son côté, le directeur général de la Prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le docteur Djamel Fourar, a signalé que les résultats des analyses inhérentes à 49 cas suspects seront connus au plus tard aujourd'hui. «Nous n'avons enregistré aucun nouveau cas de coronavirus. Nous sommes en attente des résultats des analyses effectuées par l'institut Pasteur sur les cas suspects qui nous parviendront l'après-midi pour en informer l'ensemble des médias» a déclaré, avant-hier, le docteur Fourar, dans un point de presse sur l'évolution de cette nouvelle pathologie en Algérie. Le bilan du coronavirus s'est ainsi stabilisé aux 17 cas recensés jusque-là, dont celui du ressortissant italien, le 1er cas confirmé le 25 février dernier, alors que sept autres sont issus d'une même famille établie à Blida, dont certains membres avaient effectué un déplacement à l'étranger, a rappelé le docteur Fourar. «Sur les 49 cas suspects, 43 sont sous surveillance à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Lahadi Flici d'El-Kettar, et six au niveau de la structure hospitalière de Boufarik (Blida), où deux cas de contamination au virus ont été confirmés le 2 mars courant», a-t-il précisé. L'intervenant a qualifié d' importante la définition des cas, selon qu'il s'agisse d'une grippe saisonnière ou de coronavirus, les symptômes des deux pathologies étant similaires. Le responsable a mis en exergue l'importance de prendre des mesures d'hygiène. «La vigilance est de mise à tous les niveaux», a-t-il souligné, préconisant, à titre préventif, la vaccination antigrippale, d'autant que celle-ci demeure gratuite. Pour sa part, le directeur général de l'Institut Pasteur, le docteur Lyes Rahal, a insisté sur le respect des règles d'hygiène, mentionnant notamment le lavage fréquent des mains, tout en faisant savoir que «le port des bavettes de protection n'est nécessaire que pour les sujets malades afin d'éviter qu'ils ne contaminent autrui». Dans ce même sillage, le président de la Commission nationale d'experts pour la prévention contre la grippe saisonnière, le professeur Mohamed Guerenik, a indiqué qu'aucun pays n'a l'expérience face à cette situation. Selon lui, l'Algérie, qui est un pays médium, «a bien réagi et répond bien. Elle est capable d'être honorable dans sa riposte», tout en mettant en garde, le risque d'une phase croissante de la pathologie.