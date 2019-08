Le collectif de défense de la secrétaire générale du PT a présenté, hier, une autre demande de mise en liberté provisoire de Louisa Hanoune, a déclaré hier à TSA , un de ses avocats Boudjemaâ Ghechir. «Nous attendons la réponse du juge d’instruction près le tribunal militaire de Blida à notre demande de mise en liberté provisoire présenté ce lundi», a-t-il précisé.

Le juge d’instruction militaire a ordonné sa mise en détention provisoire à la prison militaire de Blida depuis le 9 mai dernier. Mme Hanoune est poursuivie pour les chefs d’inculpation d’ « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’Etat ». A titre de rappel, le tribunal militaire de Blida a rejeté toutes les demandes de mise en liberté, précédentes, au nombre de trois. Par ailleurs, la demande de mise en liberté provisoire introduite par le collectif des avocats du général de corps d’armée à la retraite Mohamed Mediène dit Toufik, du général à la retraite Athmane Tartag dit Bachir, du conseiller et frère du président de la République déchu, Saïd Bouteflika, incarcérés à Blida, ont été également rejetées. Ces derniers sont poursuivis pour les mêmes chefs d’inculpation que Mme Hanoune. «Toutefois, l’instruction des dossiers de ces quatre détenus risque de prendre du temps après l’apparition de nouveaux prévenus dans cette affaire, en l’occurrence l’ancien ministre de la Défense, le général Khaled Nezzar, son fils et Farid Benhamdine», est-il noté. Par conséquent, est-il relevé «le juge d’instruction doit attendre les réponses des pays destinataires de la demande d’extradition ». « Si l’ extradition de ce dernier n’est pas accordée, cette affaire sera renvoyée devant le tribunal et ces derniers seront jugés par contumace », a-fait savoir Me Ghechir. Pour rappel le parquet du tribunal militaire de Blida a émis des mandats d’arrêt internationaux contre l’ancien chef d’état-major de l’Armée nationale (1988-1990), puis ministre de la Défense nationale (1990-1993), le général à la retraite Khaled Nezzar, son fils Lotfi, gérant de la société Smart Link Com (SLC), et le président de la Société algérienne de pharmacie (SAP), Farid Benhamdine.

Les trois hommes sont accusés de complot et d’atteinte à l’ordre public. Ils tombent, de ce fait, sous le coup des articles 77 et 78 du Code pénal et de l’article 284 du Code de justice militaire. Ils risquent, de ce fait, des peines allant de 5 à 20 ans de réclusion, voire la peine de mort