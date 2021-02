Beaucoup de chemins de wilaya et de routes sont dans un état de délabrement avancé engendrant des dizaines d'actions de protestations chaque année. Les citoyens, qui expriment leur colère aux sièges des daïras et des communes pour ces mêmes routes, ont toujours reçu des promesses, mais qui s'avéraient toujours n'être que des chimères. Les élus qui ont toujours soulevé le problème de l'insuffisance des budgets qui ne parviennent pas à satisfaire la demande, pour plusieurs raisons que les populations sont en droit de savoir. C'est ainsi que dans cette optique qu'intervient l'initiative de l'élu à l'APW, Mohamed Ameziane Acherfouche qui a interpellé le responsable du secteur des travaux publics dans un courrier où il cite les causes et les solutions à ce problème qui éreinte les trésoreries des communes L'élu évoque ainsi, comme principale cause de cet état lamentable des routes de la wilaya, la faiblesse des moyens financiers alloués dans le cadre des PCD aux communes ainsi que le montant quasi-insignifiant réservé dans le cadre du budget de wilaya 2021 à l'entretien des chemins de wilaya.

En effet, la wilaya ne dispose que de 20.000.000 DA c'est-à-dire 2 milliards de centimes en PCD. Ce qui, selon Mohamed Ameziane Acherfouche, ne concourent pas à l'amélioration de cette situation déjà bien critique. Par ailleurs, en plus des difficultés financière relatives à la prise en charge de ce réseau routier qui est l'un des plus denses du pays avec 1,625 km/km2 et un linéaire qui avoisine les 5 000 km, beaucoup de projets structurants et vitaux pour le développement de la wilaya ne sont pas encore lancés malgré leur inscription. Il s'agit entre autres du dédoublement de la RN 24 avec l'évitement des centres urbains de Tigzirt et d'Azeffoun dont les parties relevant des wilayas d'Alger et de Boumerdès qui sont quasiment achevées, la modernisation de la RN 72 avec l'évitement de centres urbains de Makouda et de Tigzirt, le dédoublement de la RN 73, de Fréha (RN 12) jusqu'à Azeffoun (RN 24), l'aménagement et la modernisation de la RN 12 sur la section allant de la sortie Est de Azazga vers la limite de la wilaya de Béjaïa, la voie express du «Djurdjura» au sud de la wilaya, reliant Draâ El Mizan à Aïn El Hammam en passant par les localités de Boghni, Ouadhias, Ouacif et Béni-Yenni ainsi que les évitements des centres urbains de Draâ El Mizan, Larbaâ Nath Irathen, Ouadhias et Yakouren.Enfin, notons que les routes sont indispensables non pas uniquement pour la circulation des personnes, mais surtout pour l'activité économique locale. Beaucoup de zones d'activités sont actuellement à l'arrêt à cause de l'absence d'un réseau routier adéquat.