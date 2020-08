S'il est un terme qui mérite d'être explicité, c'est assimilé. Être assimilé, est-ce se renier? Pourquoi vouloir ressembler à l'Autre, au moins en apparence?

Il faut revenir au contexte de la colonisation et à la stratégie de domination.

À force d'être infériorisé, ravalé à un non- être, le colonisé cherche à s'affirmer, à exister, à prouver qu'il est un être humain capable d'accéder au niveau de l'Autre, de lui ressembler.

S'adapter, oui! Mais il n'est pas question de s'intégrer. Il veut conserver sa part de lui-même, son âme sans avoir à se déposséder de soi. Il veut donner l'image de son humanité sans se renier. Mouhoub a subi tant d'humiliations que son unique préoccupation c'est le respect, la considération et la visibilité.

Les étiquettes? Les injures? Ca suffit. Il sait très bien que malgré son savoir, son intelligence, sa maîtrise parfaite de la langue française, on le renverra d'une manière ou d'une autre à ses origines «indigènes».

Dans un autre contexte, sans domination, aucune de ces situations n'aurait existé. Il vivrait dans «un monde accordé» selon l'expression de Mouloud Mammeri, avec sa langue, son environnement, sa culture et il pourrait enfin libérer la créativité. Il n'aurait pas été «écartelé» car il est le produit d'une histoire douloureuse: rejeté par les siens au nom de l'intolérance, accepté «formellement» par les autres.

Pourquoi abandonnerait-il un bien culturel ancestral qui en vaut bien un autre? Sortir les choses de leur contexte, porter des jugements négatifs, coller des étiquettes négatives, c'est «la source des malheurs du monde», selon Camus.

Le malaise de Mouhoub Amrouche est dans sa double culture dans le contexte de la colonisation; il est victime perçu dans le regard de l'Autre. «L'enfer, c'est les autres.» J. P. Sartre. Il porte en lui cette blessure dont les causes sont très profondes et remontent à l'enfance.

Dans Histoire de ma vie, Fadhma Aïth Mansour restitue sa vie, au début du XXe siècle: misère, famine, mort, épidémies, démographie non contrôlée, etc.

Mouhoub comme tous les siens a subi de nombreuses carences. Son enfance a été difficile, «son adolescence attardée». À 7 ans, il assumait des tâches d'adulte et on lui confiait des responsabilités importantes.

Son parcours scolaire a été chaotique: Ighil Ali, Ath Yenni, Tunis, mais grâce à sa détermination, à son intelligence, il arrive à surmonter tous les obstacles: l'École normale supérieure lui ouvre les portes du savoir et il accède à la cour des grands, des intellectuels, des écrivains reconnus. Cela a-t-il été bénéfique pour lui? N'est-ce pas là, au contraire la source de son malaise, de son incapacité à créer? Comment se défaire du paternalisme de Gide, de Claudel? Pourquoi voulait-il les égaler et le fallait-il? Ce n'est qu'après un long cheminement intérieur, après de profondes réflexions qu'il prend la décision de renoncer à des modèles d'une culture qui n'est pas la sienne.

Le drame intérieur sera exorcisé. Il sera délivré et s'affirmera en tant que personne à part entière.

Pourquoi cette incapacité à l'écrit alors qu'il réussit brillamment dans les Entretiens radiophoniques?

Et, c'est le déclic: la langue d'écriture est celle de l'Autre, du dominant. Lui, il appartient à une culture de l'oralité. Le miracle viendra de la mère qui, par la magie de sa voix, par son chant, l'inscrit dans la lignée de ses ancêtres et ainsi grâce à la transmission, rétablit une filiation. Le miracle sera aussi le don de poésie qui va le réconcilier avec lui-même et lui permettre de se retrouver selon sa vraie nature, son authenticité.

Effacé, le temps du mépris! Fini le conflit intérieur! Mouhoub a «tué» Jean. Il redevient lui-même.

Fini l'errance! Il a de quoi se rattacher à des assises profondes et d'en tirer fierté. Et ainsi il se montrera tel qu'il est vraiment.

C'est à travers un récit de vie que l'on peut appréhender la personnalité d'un auteur.

Le Journal de Jean Mouhoub Amrouche couvre une longue période: 1928 - 1962.

Tassadit Yacine dans sa présentation remarquable, «L'Odyssée, d'un Berbère d'Algérie» met en évidence le parcours, le cheminement, le drame intérieur d'un Berbère hors du commun.

Dévoilement? Pour s'exprimer avant tout et exorciser le drame intérieur qui le tourmente.

La question essentielle? Pourquoi un homme d'une telle richesse intellectuelle n'arrive pas à produire, à créer? Il a toujours eu des velléités d'écrire, mais aucun de ses nombreux projets n'a abouti. On peut tenter d'expliquer ce blocage par son histoire, son vécu.

Il a pris conscience de sa valeur, de ses capacités, mais le milieu intellectuel qu'il a fréquenté va jouer un rôle négatif. Il a le sentiment qu'il ne peut les égaler. Il n'arrive pas à se défaire d'un modèle qui l'inhibe. Il a subi une aliénation qui l'empêche d'être lui-même et de s'exprimer «authentiquement» dans la langue de l'Autre, celle du dominant. Il a constamment l'impression d'être «écartelé», la tentation d'intégration étant une illusion. Pourtant, il connaît parfaitement la culture et la langue françaises mais ce ne sont pas les siennes, ce sont celles de l'Autre. Il lui a manqué «ce monde accordé» dont parle Mouloud Mammeri. Il se perçoit comme incomplet, inachevé. Malgré l'estime - plus ou moins sincère - des uns et des autres, il n'arrive pas à atteindre une complétude, un équilibre car il a pris conscience de son «étrangeté». Il lui manque une véritable reconnaissance c'est-à-dire être perçu dans le regard de l'Autre. En fait, il se voit comme le colonisateur le voit.

La colonisation française a tout fait pour nous dépersonnaliser, nous inférioriser, nous dévaloriser. Les dégâts dans l'inconscient sont incommensurables et symboliquement, Mouhoub n'arrive pas à dépasser le modèle pour se retrouver. Il ressent tout cela comme un vide.

Il a le sentiment «d'être excentré», qu'il n'a rien à voir avec l'Autre et les autres. Il est réduit à jouer la comédie comme un acteur en perpétuelle représentation, personnage masqué, dédoublé. Comme Assia Djebar, il peut écrire: «Il est bien vrai que nul ne sait ce que je suis et qui je suis.» La fréquentation des écrivains reconnus a joué dans son incapacité à créer par l'écriture, «sa stérilité». Pour lui c'étaient des modèles et il se sentait incapable d'écrire comme eux. Il faut du temps pour prendre conscience de son aliénation, de se détacher d'un modèle et de ce paternalisme. Claudel, Gide ont été pour lui «des modèles inhibants, bloquants». Ce n'est qu'après un long cheminement, une réflexion en profondeur qu'il a décidé d'être lui-même et de se détacher de ce modèle, de ce perfectionnisme qu'il poursuivait sans cesse. Parlant de Gide: «N'a-t-il pas compris que c'en est fait que je l'ai mis au tombeau et que maintenant enfin je vais pouvoir être assez libre pour dire Je». La mort du modèle le libère enfin.

Il analyse d'abord «sa situation dramatique par rapport à la langue française», il est fasciné par la manière d'écrire de Claudel et de Gide, auteurs qui l'ont pourtant nourri.

À plusieurs reprises il écrit: «Je me sens condamné à me traduire vaille que vaille sans pouvoir me dire, m'exprimer authentiquement.» et il donne une précision d'une extrême importance: «Ce genre d'empêchement qui n'opère que lorsqu'il s'agit d'écrire, non de parler.» Tout est dit. La culture véritable de Mouhoub Amrouche est une culture de l'oralité et il la porte en lui profondément. Le voilà enfin libéré «de la sacro-sainte tutelle après une introspection. «Le déracinement assez brutal que j'ai subi m'a forcé à rencontrer et à vivre pour ainsi dire dès l'enfance, non seulement les problèmes de l'adaptation, de l'intégration à une société étrangère, mais plus profondément les problèmes de l'enracinement humain et la cohérence de l'individu.» La connaissance de son passé l'aide à comprendre «le drame intérieur» qui le tourmente. Il a pris la décision de «vivre selon sa nature», d'être lui-même et les seules questions essentielles, vitales: «Je ne me demandais pas qui dois-je être? Qui dois-je devenir? Mais qui suis-je?» Finalement il a tué Jean pour se retrouver Mouhoub. Je rappelle ici la lutte engagée pour se débarrasser de l'Autre.

«Je m'appelle El Mouhoub, fils de Belkacem, petit-fils d'Ahmed, arrière-petit fils d'Ahcene.

Je me nomme aussi, et indivisément, Jean, fils d'Antoine. Et El Mouhoub chaque jour, traque Jean et le tue.

Et Jean, chaque jour traque El Mouhoub et le tue.

Si je me nommais seulement El Mouhoub, ce serait presque simple. J'embrasserais la cause de tous les fils d'Ahmed et d'Ali, j'épouserais leurs raisons et il me serait aisé de les soutenir en un discours cohérent.

Si je me nommais seulement Jean, ce serait presque simple aussi, je développerais les raisons de tous les Français qui pourchassent les fils d'Ahmed en un discours cohérent.

Mais je suis Jean et je suis Mouhoub Les deux vivent dans une Seule et même personne. Et leurs raisons ne s'accordent pas.

Douloureuse blessure, produit de l'histoire, de la colonisation qui ont fait de lui «un être hybride» selon son expression. Il fallait à tout prix se débarrasser de l'Autre, se désaliéner, seule façon d'exister à part entière. Il refuse qu'un autre parle à sa place, d'être dédoublé.

Il sait maintenant avec certitude qu'il a été amputé «d'un langage natif» de sa langue.

Maintenant que sa réflexion lui a permis d'être tout simplement, de se comprendre par rapport à son passé «qui vivait en lui, et qui agissait à son insu». Il ne sera plus l'apatride, l'exilé, l'assimilé. Il sera Mouhoub, le fils de Fadhma Aïth Mansour et de Belkacem. Il revient à ses racines qui vont lui redonner vie et juguler une angoisse permanente, c'est grâce à sa mère qui a su lui transmettre les trésors de sa culture: la poésie.

Lorsqu'on lit Histoire de ma vie, on est frappé du rôle joué par la poésie dans les situations de détresse de la mère. Elle rétablira Mouhoub et Taos dans la lignée ancestrale. En 1955 Mouhoub écrivait «Les Algériens s'ils ne commencent pas eux-mêmes par respecter leurs ancêtres, ils ne seront jamais respectés.»

Belle leçon à méditer pour éviter les fractures, les ruptures généalogiques et vivre pleinement en étant soi à part entière.

Grâce à son Journal Mouhoub Amrouche va se livrer tel qu'il se voit et tel que les autres le perçoivent. On y

retrouve «un Jugurtha sans masque» en quête d'existence dans un contexte où il se sent mal à l'aise.

Imprégné de la culture de l'Autre, de sa langue qu'il maîtrise parfaitement, il a le sentiment, qu'il n'est pas à sa place, qu'il est désaccordé, qu'il ne fait pas corps avec le groupe qu'il fréquente.

L'image imposée par le dominant est dévalorisante. A-t-il intégré cette infériorité et n'en a-t-il pas eu conscience?

Comment faire pour n'être pas «en représentation» et «de jouer un rôle» inutile. Le figurant est présent, mais il ne parle pas, n'intervient pas. Peut-il faire abstraction des autres?

La connaissance de soi n'implique-t-elle pas un travail d'introspection extrêmement rigoureux? Ses fréquentations à sa mesure intellectuelle n'ont-elles été à la limite qu' un facteur bloquant en ce qui concerne la créativité?

Vouloir écrire à tout prix comme Gide et Claudel. Se défaire d'un modèle et s'affirmer soi-même demande d'avoir la conscience de son aliénation et de faire un effort pour se désaliéner, prendre conscience de ses potentialités. Se libérer du modèle est une nécessité pour la créativité.

Jean Amrouche a des projets d'écriture romanesque, mais aucun n'aboutit. Ses amis l'ont pourtant encouragé, notamment son ami Guibert.

Comment expliquer cette incapacité à produire? Est-il déphasé dans le milieu des intellectuels qu'il fréquente? Il a le sentiment très fort d'être dans une situation paradoxale: «Algérien pour les Français et Français pour les Algériens.» Une quête de soi va s'imposer pour lui. Qui est-il vraiment? Pourquoi ce besoin de perfectionnisme?

D'abord pour prouver que lui «l'indigène» est capable de maîtriser parfaitement la langue de l'Autre. Puis il a la conviction très forte d'être un représentant pour ceux de son pays «l'incarnation de la Kabylie». Et lui, dans cette double attitude ambiguë, peut-il en contexte colonial se libérer totalement? En tant que colonisé ne se voit-il pas à travers le regard du colonisateur? Il a été «amputé» des principaux repères qui l'auraient aidé à se retrouver, à se recomposer.

Comment sortir de «cette étrangeté» terme employé par M. Dib dans «L'infante maure». Il veut cesser de jouer le rôle de figurant et ne veut plus être en représentation: refus du jeu social et de «l'écartèlement».

La résolution est prise de «mettre un peu d'ordre dans ses contradictions». «C'est par l'intérieur qu'on requiert le temps» - «Tout irait bien, si je me refaisais une âme» et combler le vide «le gouffre blanc»: d'abord, vaincre le complexe d'infériorité. «Il n'est pas un raté». Il doit retrouver une confiance en soi et arrêter de dire: «Qu'en pensera Gide? Et les autres?» Il n'ose se montrer tel qu'il est. Parlant de Gide: «Je dois trop à Gide. J'en suis imbibé, sursaturé.» Il faut se détacher du modèle et ne plus exister en fonction de...» «Je ne sais pas comment devant Gide exprimer ma pensée.» Il fallait prouver, toujours prouver. Préparant un entretien avec Gide, il écrit «voici l'occasion de montrer ce que je vaux et à Gide plus que tout autre». Et plus loin: «N'a-t-il pas encore compris que c'en est fait que je l'ai mis au tombeau et que maintenant enfin je vais peut-être être assez libre pour dire ‘‘je'' Gide et Claudel ne le paralyseront plus.». Fin de la comédie et du simulacre. Arrivera-t-il à évacuer, à se débarrasser de toutes les influences qui ont perverti sa nature?

Comment ne plus se dédoubler et redevenir «un»? Est-il français, algérien? Pour les autres il n'est ni l'un ni l'autre. Mais lui sait maintenant qui il est, quelle est son appartenance, sa vraie famille car «nous sentons très fort en nous, la présence du pays kabyle».

Une résolution enfin: «Vivre selon la vérité de ma nature» car «le passé vivait en moi et qu'il agissait à mon insu». Il ne veut plus être «ce monstre inclassable», cet «hybride» qui ne se situe nulle part.

Le vrai Mouhoub doit renaître et réintégrer le giron maternel, ce qui s'accomplira par la grâce de la poésie.