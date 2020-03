Mercredi dernier, l'Algérie apprenait que le coronavirus avait fait son apparition. C'est la panique dans tout le pays!

Les citoyens se pressent vers les pharmacies pour vider les stocks de gel antiseptique et masques de protections stériles. Au même moment, on annonce un nouveau cas dans un autre coin du pays.

Le coronavirus est partout! Ce qui devait arriver arriva, de grosses tensions ont éclaté dans la wilaya de Mila à cause d'un cas suspect.

Des centaines de citoyens devenus paranoïaques se rassemblent à l'entrée de l'hôpital pour empêcher le malade d'y entrer! Des images des plus apocalyptiques qui laissent craindre le pire! Les autorités sanitaires tentent de calmer les ardeurs à coups de communiqués de presse, mais elles sont tombées sur plus fort qu'elle... les fake news! Ces fausses informations sont en train de se propager plus vite que le virus. Qui d'entre vous n'a pas été interpellé par quelqu'un qui lui annonce un cas de coranvirus dans le quartier, ou une pandémie qui se propage à vitesse grand V, avec la complicité des autorités sanitaires. Des histoires qui n'en finissent pas, tout comme différents remèdes où des charlatans proposent des «potions miracles» pour ne pas attraper ce virus. Croyez-le ou pas, mais certains tombent dans le panneau. En fait, une véritable psychose est en train de naître chez les citoyens du fait qu'ils sont bombardés par des informations plus effrayantes les unes que les autres, mais dont la majorité relève de l'imaginaire. Une épidémie de fausses nouvelles qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Avec l'histoire de Mila, on a pu avoir un avant-goût des graves dérapages que cela peut entraîner. De plus, l'atmosphère paranoïaque qu'elles ont provoquée pousse les citoyens à envahir les urgences médicales. Pis encore le numéro vert mis en place ainsi que le standard de la Protection civile sont «noyés» d'appels de personnes qui n'ont même pas le nez qui coule... Avec les deux nouveaux cas enregistrés la situation risque de se compliquer davantage favorisant la propagation de ce dangereux virus que sont les fake news. La situation risque de devenir très rapidement incontrôlable! Ce n'est pas la «communication du fax» qui va mettre en quarantaine les fausses informations liées à cette épidémie. Il est encore temps de revoir sa copie pour se «vacciner» contre les fake news. Au risque de vite s'intoxiquer...

130 ressortissants algériens rapatriés de Chine

Un vol Pékin-Alger, dont la compagnie nationale Air Algérie a rapatrié, hier, près de 130 Algériens établis en Chine, a indiqué hier, à Alger le P-DG de la compagnie aérienne, Bakhouche Allèche. Celui-ci a souligné que l’ensemble des dispositions concernant l’aspect sanitaire ont été prises par la compagnie nationale, dans le cadre de ce vol dont l’avion a atterri à Alger dans l’après-midi d’hier. Un dispositif a été mis en place par le ministère de la Santé au niveau de l’aéroport international Houari Boumediene, afin de prendre en charge, dans les conditions requises, les ressortissants algériens rapatriés de Chine. La liaison aérienne entre Alger et Pékin avait été interrompue, le 3 février dernier par mesure préventive temporaire, en raison de la propagation du nouveau coronavirus, avait indiqué, à l’APS, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi.