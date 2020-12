Il est connu et reconnu que des données économiques précises et à jour sont indispensables pour éclairer les décisions de politique économique, en particulier lors d'une crise. Or, depuis quelques mois, le Conseil national de l'information statistique (Cnis) est aux abonnés absent alors qu'il a toujours été un excellent moyen de communication en matière de statistiques. «On ne sait ce qui se passe. Aucune statistique n'est fournie depuis le premier trimestre», a affirmé, hier sur les ondes de la Radio nationale, Ali Bey Nasri, président de l'Association nationale des exportateurs algériens (Anexal) avant de s'interroger: «Qui a donné ces instructions? Qui a dit il ne faut plus publier et à quelle fin? Que veut-on cacher?» Autant de questions restées en suspens. Dans ce cadre, les membres de la commission des finances et du budget de l'APN viennent de mettre en avant la nécessaire relance du rôle du Conseil national des statistiques de manière à lui permettre de présenter une vision prospective et fournir des informations «exactes» sur les différentes activités de l'Etat. Auditionnant le directeur général de la comptabilité, Mohamed Larbi Ghanem et le représentant de l'Agence comptable centrale du Trésor, Mohamed Boukemedja sur l'avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2018, les députés ont appelé à un «changement du mode de gestion de l'Office national des statistiques (ONS) afin qu'il s'acquitte de sa mission, à savoir fournir des chiffres ‘'réels'' sur tout ce qui intéresse les Algériens. Selon les membres de la Commission de l'APN, les différents domaines liés aux finances, l'économie «n'ont rien à voir avec la réalité», mettant l'accent sur l'impérative relance de l'ensemble des instances statistiques du pays, en leur garantissant les outils nécessaires leur permettant de s'acquitter de leurs missions. Un constat établi par, lors du Conseil des ministres, en août dernier, le président Tebboune qui a instruit, en août dernier, le ministère en charge des Statistiques à l'effet d'opérer une «révolution» en matière d'élaboration de statistiques précises et réelles, permettant de cristalliser la nouvelle approche socio-économique du pays. Du fait que les décideurs ont besoin d'un tableau en temps réel de l'économie, le chef de l'Etat a, lors du même Conseil des ministres, exigé du ministère de tutelle de veiller à opérer cette révolution «loin des procédés classiques» et «de contrer toute forme de récupération politique et de désinformation de l'opinion publique». Une désinformation qui fausserait aussi bien la stratégie nationale de développement durable et qui nuirait à l'image de marque du pays, notamment en termes d'investissements directs étrangers. Or l'attractivité d'un territoire est sérieusement prise en compte lors de la décision d'investissement à l'étranger même si elle ne constitue pas le critère déclencheur d'une telle opération, puisque cette alternative d'internationalisation naît au départ de la volonté des entreprises à étendre leurs activités à l'étranger ou à les déplacer.

En effet, les investissements directs étrangers sont généralement attirés par les caractéristiques économiques fondamentales des pays d'accueil: l'existence et la taille du marché, la stabilité politique et économique, la libéralisation des politiques commerciales, l'état des infrastructures et des institutions, etc... En effet, pour attirer les investisseurs, il est impératif d'ouvrir l'accès aux données brutes, qui ne doivent pas être l'apanage d'une poignée d'individus et d'institutions choisis. D'autant que la compétitivité d'un pays en termes d'investissements ne se résume pas aux flux d'IDE dont il bénéficie. Elle est déterminée par son aptitude à attirer et conserver les investissements privés pour servir de levier à une croissance économique durable. Ne dit-on pas: «Celui qui détient l'information, détient le pouvoir. Celui qui l'entretient, détient le monde.»