Durant plus de trois heures, les rues de la capitale grouillaient de monde. D’ailleurs, les manifestants semblaient se connaître. Ils ont visiblement leurs petites habitudes du parfait militant. Pour certains, la journée qui a commencé dans les cafés d’Alger ouverts depuis le petit matin et reçoivent une clientèle un peu particulière, précisément les vendredis. D’autres préfèrent attendre sur les trottoirs, armés de pancartes où l’on peut lire les traditionnels slogans et parfois de nouveaux. Aucun autre sujet de discussion ne pouvait, hier, rivaliser avec l’actualité, qui n’est autre que l’investiture du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce nom était d’ailleurs dans toutes les bouches. Fortement critiqué par les plus radicaux, qui remettent en cause sa carrière au sein du régime du président démissionnaire, Abdelaziz Bouteflika, le nouveau président n’est pas épargné par certains manifestants. Les citoyens qui ont choisi de manifester pour ce 44e vendredi et qui étaient visiblement bien moins nombreux que d’habitude, campent sur leurs positions. «Pas de dialogue avec les résidus de la mafia», disent-ils. «Le nouveau président voulait savoir ce que le Hirak pense de lui, voilà notre réponse. Nous ne sommes pas allés aux urnes, ce n’est pas pour nous retrouver aujourd’hui autour d’une table pour discuter, négocier ou nous regarder dans le blanc des yeux», affirme un homme, visiblement remonté contre le nouveau président, mais il parvient difficilement à cacher son dépit de voir qu’il est de moins en moins suivi dans ses analyses. Inexistante avant

13 heures, clairsemée jusqu’à 14 h 30, la manifestation d’hier a pris quelques couleurs à partir de

15 heures. C’est principalement le carré animé par le Comité national pour la libération des détenus Cnld, qui était le plus bruyant. Mais on était loin des records qu’on espérait atteindre. Mesurant le poids de la désaffection, notre interlocuteur tempère ses ardeurs et affirme que «seule la volonté politique peut calmer la rue. Nous avons été patients de longues années et

aujourd’hui nous voulons une Algérie meilleure, que celui qui affirme la même chose fasse des efforts et nous écoute».