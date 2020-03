Il n'y aurait donc plus de cas de conoravirus avéré à travers le territoire national. Le ressortissant italien, testé positif au coronavirus, après son entrée sur le sol algérien, a été transféré vers son pays, a affirmé hier le ministère de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière. Le ressortissant en question a été transféré depuis l'aéroport de Hassi Messaoud à bord d'un avion privé d'une compagnie aérienne italienne, a fait savoir le département de Abderrahmane Benbouzid.. Ses ser-vices avaient rappelé qu'«un cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, le 25 février. Il s'agit d'un ressortissant italien en provenance d'Italie», avait précisé la même source. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place contre le coronavirus (Covid-19) est «renforcé régulièrement» pour répondre à l'évolution de la situation, assure le communiqué du ministère de la Santé, qui a recommandé la mise en oeuvre des gestes de prévention à adopter pour se prémunir contre cette maladie. Il est à souligner que des médecins animent une plate-forme téléphonique. Mise en place le 26 février, elle est accessible à travers un numéro vert, 3030, joignable par téléphones fixes et mobiles 24h/24h.