Sous l'effet d'annonce de réouverture des plages et des espaces publics, la wilaya de Tipasa commence à revivre, notamment au chef-lieu, où depuis le réaménagement des horaires du couvre -feu, établi de 23 h à 6h du matin, l'effervescence nocturne de la ville réapparaît progressivement, les ruelles et les grands espaces ne sont plus vides. Jusqu'à dernière minute, la ville de Tipasa se réveille, pimpante, d'un long cauchemar, qui a privé l'une des destinations estivales les plus prisées, de tout son charme et ses atouts. Mais depuis quelques jours, les commerçants se réjouissent de voir de plus en plus de monde affluer. «On ne fait que des produits à emporter, mais nous sommes contents de voir autant de familles le soir. Les gens prennent leurs sandwichs et vont s'installer soit au port, soit sur la place de la mosquée», nous explique ce gérant de fast-food, situé sur la grande artère de la ville. Effectivement, un peu plus haut, la grande place de la ville ne désemplit plus. Tout en respectant les gestes barrières et le port du masque, les familles dégustent leurs glaces, en savourant l'instant tant attendu. «Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait de sortie en famille, nous avons étouffé durant ces mois de confinement. C'est un plaisir de pouvoir venir de Ahmeur El Aïn, pour prendre une glace et repartir le soir», nous confie ce père de famille.

Par ailleurs, sur la côte, la situation est différente et ne renvoie pas la même image de sérénité et de discipline. La route qui mène vers la localité de Chenoua et vers la corniche, est devenue un calvaire. Les estivants, venus de tout les coins de la wilaya et même en provenance d'autres, ont devancé la date d'ouverture des plages et se ruent, durant toute la journée, sur les plages de la côte de Tipasa. Une vague humaine incontrôlable où, malheureusement, les mesures de prévention et les gestes barrières ne sont pas toujours respectés. Sur plusieurs plages la distanciation sociale et le port du masque sont carrément bafoués et les anciennes habitudes reprennent leur droit. Les conséquences d'un tel engouement se font ressentir amèrement pour les automobilistes, le soir à l'heure du retour, où les bouchons de la circulation sont interminables et s'étendent sur toute la longueur de la corniche. «J'ai mis plus de deux heures, pour aller de Tipasa à Chenoua et revenir. C'est infernal, je ne le referai plus à cette heure de la journée», nous dit Merouane, un habitant de Tipasa.

Un bémol qui ne semble entamer la détermination des estivants à reprendre leurs rythmes des sorties et surtout la nécessité de déstresser et de renouer avec la détente, pour les quelques jours qui restent de la saison estivale.