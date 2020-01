Les Mots du Maghreb, dictionnaire de l’espace public, est l’ouvrage collectif présenté sous forme de dictionnaire. Il est édité en langue française, avec publication en Algérie et en Tunisie. La recherche, coordonnée conjointement par les professeurs Hassan Remaoun et Ahmed Khaouadja, est le résultat des efforts d’une quarantaine de chercheurs des deux pays. La première édition de 2019 s’adresse à la communauté scientifique et au grand public. Le dictionnaire est de 424 pages contenant 171 notices, appuyées par 723 références bibliographiques. L’élaboration du dictionnaire a pris en compte les mots les plus utilisés dans les pays du Maghreb, leurs usages anthropologique et symbolique. Ce dictionnaire fournit des définitions. Il a été enrichi de proverbes, de poèmes et de certains passages lyriques pertinents, dans la langue amazighe, en arabe classique, langues algériennes dans leur interaction avec les langues du monde. Les chercheurs du Crasc ont déjà travaillé sur la problématique de l’espace public à travers un certain nombre de projets de recherche tels que le projet «L’Algérie aujourd’hui: approches de l’exercice de la citoyenneté». Le travail a été publié par le Crasc en 2012. Celui-ci accorde un intérêt particulier à l’espace public. En 2010, en partenariat avec un laboratoire Dirasset-études maghrébines, il a organisé un colloque international sur «Les espaces publics dans les pays du Maghreb», à partir d’approches interdisciplinaires. Les travaux ont été publiés en 2013. Le premier enjeu était centré sur le dépassement de la compréhension première de l’espace public en tant qu’espace physique, place, placette, l’Agora, afin d’établir une compréhension plus large incluant la dimension virtuelle. Le second prend en considération le contexte culturel, politique et civilisationnel différent du concept que les penseurs lui ont donné dans le contexte occidental, en séparant le privé du public. Cet espace était chargé de plusieurs significations : rationalité, débat, intérêt public, liberté. Le dictionnaire remet en cause cette vision, devenue objet de questionnements et de débats, car les passions héritées et les impératifs culturels sont aussi impressionnants dans le contexte maghrébin, l’espace public se trouvant à un stade de formation-transformation, et c’est le lieu des «non spécialistes de la politique» qui négocient en permanence avec les «politiciens», censés être «professionnels» et «rationnels». Il ne faut pas nier l’existence d’une interaction entre l’espace public et l’État, surtout en cette période d’ébullition politique. L’apparence de l’individu est déterminante dans l’espace privé. La sphère privée et publique reste entravée par l’impact holistique des relations familiales et communautaires. Cela explique pourquoi les mots utilisés dans le dictionnaire sont en état de contradiction. Les chercheurs relèvent cette nature ambiguë dans les expressions liées aux comportements, pratiques, us et coutumes. Sur cette base, l’approche interdisciplinaire est distincte des approches classiques, car elle interroge de nombreux mots circulant afin de préciser leurs significations, les sens et les usages pour les dépoussiérer et montrer leur relation avec les espaces privés et publics. Le dictionnaire met en évidence les mots d’usage courant dans les sociétés qui portaient les prémisses de l’émergence de l’espace public avant l’apparition de ce concept, sous forme de forums, lieux de médiation et de négociation sur l’intérêt public. L’ouvrage concrétise l’accord de coopération internationale entre le Crasc d’Oran et le laboratoire Dirasset-études maghrébines de Tunis signé en octobre 2012.