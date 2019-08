La canicule qui bat son plein rend la vie délicate à Bouira. A ces températures suffocantes s’ajoute l’inexistence de lieu où les Bouiris peuvent se rendre. La journée et mis à part les cafés, les jeunes n’ont aucun cadre pour y «tuer» le temps. Le soir, le boulevard qui longe le siège de la wilaya, le petit parc qui entoure la direction de l’environnement et l’esplanade du quartier Amar-Khodja sont les destinations des familles en quête d’un peu d’air frais. L’inexistence d’un quelconque programme culturel se fait sentir considérablement pour ceux qui n’ont pas les moyens d’aller ailleurs. S’agissant de ces derniers, les côtes de Jijel, Béjaïa et Boumerdès sont les principales destinations des estivants. Le projet d’un centre de loisirs sur les bords du barrage de Tilesdit tarde à se concrétiser même si l’infrastructure relevant de la DJS existe. L’autre destination-phare localement, reste la forêt Erich au nord de la ville où en début de soirée ils sont des milliers à y pratiquer le jogging. Les récents incendies criminels qui ont visé le versant sud du Djurdjura ont sensiblement réduit les départs pour la station de montagne qui reste la fierté de la wilaya. Parce que le déplacement vers les pays voisins devient de plus en plus coûteux le centre situé sur les hauteurs du Djurdjura offre toutes les commodités pour un séjour agréable et a été plusieurs années durant, une destination dans le cadre du tourisme local. Le Cnls Tikjda peut devenir une destination nationale en cette période estivale caniculaire surtout qu’il propose une gamme variée et des prestations à la portée de toutes les bourses. Ce Centre national des sports et loisirs de Tikjda (Cnslt) à Bouira, s’est doté d’une piscine, au niveau du chalet du Kef, culminant à près de 1500 mètres d’altitude. L’infrastructure renforce les installations déjà existantes en l’occurrence trois hôtels aux normes internationales, des espaces naturels récréatifs dont un lac situé en pleine montagne, le lac Oughoulmine, des pistes pédestres, un terrain de football couvert d’un gazon synthétique... en plus d’être un site de repos, le lieu peut être une destination sportive, surtout que de nombreux clubs font leurs préparations respectives hors des frontières du pays moyennant de grasses sommes en devise. La volonté d’améliorer le cadre et les conditions d’accueil existe, mais bute sur le statut de l’établissement qui reste conditionné par une tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais et surtout par le Parc national du Djurdjura, PND, qui se cache derrière la préservation de la nature pour imposer sa vision et son autorité. Selon le chargé de communication du complexe national, pas moins de 20 milliards de centimes ont été consentis par l’Epic pour développer les prestations. Cet effort bute sur les restrictions imposées par le PND. Pour rappel, la direction de ce parc continue à occuper une aire récréative au chef-lieu de wilaya qui, par le passé, était un parc de loisirs et d’attractions infantiles. Le site est fermé à longueur d’année et n’ouvre les portes de son musée qu’à l’occasion des visites officielles. Au lieu de participer à un réel essor de la région, le PND se limite à sérier et répertorier la faune, plus particulièrement les singes magots, quand les lieux ont besoin de surveillance contre la pollution sous diverses formes. Le ministère pour sa part, doit finir de prolonger dans le temps les promesses de remise à niveau des remontées mécaniques. Hélas ! Beaucoup de temps et d’encre ont coulé sans que ce projet ne voie le jour. L’arrivée d’un nouveau responsable à la tête de la jeunesse et des sports est perçue comme l’espoir d’un dénouement prochain de ce dossier.