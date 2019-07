L’Algérie a joué un rôle majeur dans le redressement des cours de l’or noir. Elle continuera à le demeurer. L’état de son économie et de ses finances en dépend. L’équilibre du marché pétrolier devient dans pareille situation, pratiquement, une obsession. Un objectif que l’Algérie s’emploie à assurer. «L’objectif principal demeure le maintien de cet équilibre afin de pouvoir mobiliser tous les moyens nous permettant de développer la production et l’ensemble des projets importants pour les secteurs de l’Energie dans ces pays (Opep et hors Opep Ndlr)» a déclaré le ministre de l’énergie Mohamed Arkab, également vice-président de l’Opep, qui prendra part, mardi 2 juillet, à la 6e réunion ministérielle Opep non-Opep qui se tiendra à Vienne et qui devra déboucher sur une prolongation de l’accord de production qui lie l’organisation des pays exportateurs de pétrole à ses partenaires. Une option qui fait l’unanimité au sein des «25». «Tous les ministres des pays Opep et non-Opep sont d’accord sur le principe (de reconduction de limitation de la production du pétrole)» a affirmé le successeur de Mustapha Guitouni. Sa durée a été dévoilée par le Président russe. «Nous nous sommes mis d’accord. Nous allons prolonger cet accord, la Russie comme l’Arabie saoudite, pendant quelle période ? On va y réfléchir. » avait déclaré la veille le président russe, en marge du sommet du G20 qui se tient à Osaka au Japon. Il ne laissera cependant pas trop durer le suspense. Quelle serait la durée de cette prolongation ? «Pour six ou neuf mois. Il est possible que ça soit jusqu’à neuf mois », a fait savoir Vladimir Poutine. L’accord doit donc être reconduit jusqu’en mars 2020 en principe. Il faut rappeler qu’il est le fruit d’une offensive diplomatique d’envergure lancée par l’Algérie pour sensibiliser les pays producteurs Opep et non-Opep sur la nécessité d’apporter une réponse forte pour mettre fin à la dégringolade des prix du pétrole. Il aura fallu de longues et ardues tractations menées tambour battant, sans relâche, avec une détermination et un optimisme sans commune mesure par l’ancien ministre de l’Energie Noureddine Bouterfa qui a réussi à gommer le différend entre Riyadh et Téhéran. Convaincre l’Arabie saoudite, chef de file de l’organisation, gros producteur mondial qui, au plus fort de la dégringolade des prix du pétrole, avait décidé de ne pas bouger le petit doigt quel que soit le niveau du baril, n’était pas uniquement chose aisée, mais relevait pratiquement du miracle. Le Royaume wahhabite avait estimé que cela conduirait à un rééquilibrage de lui-même du marché. Une stratégie qui ne s’est pas avérée payante. L’initiative algérienne devait attendre son heure.

La réunion de Doha du 17 avril 2016 qui s’est achevée sur un échec cinglant allait lui ouvrir le chemin. Le sommet informel de l’Opep qui s’est tenu à Alger le 28 septembre 2016 en marge du 15ème Sommet de l’Opep lui a tendu les bras. Il a été couronné par un accord qualifié, unanimement, d’historique par les médias et les experts internationaux. Deux mois plus tard l’Opep décidera de réduire sa production de 1,2 million de barils par jour avant que ne la rejoignent ses alliés hors organisation dont la Russie, pour la porter à près de 1,8 million de barils par jour. Il faut se souvenir que c’est sous la présidence de l’Algérie que furent opérées les baisses successives décidées par l’Opep pour faire face à une chute historique des prix du pétrole en 2008. Les cours de l’or noir après avoir dépassé les 147 dollars en juillet de cette année-là ont dégringolé sous les 34 dollars, moins de six mois plus tard. Le 17 décembre 2008, l’Opep qui tenait son sommet extraordinaire à Oran, capitale de l’Ouest algérien, annonçait une réduction de sa production de 2,2 millions de barils par jour, après avoir procédé à deux précédentes baisses. 500 000 b/j en septembre et 1,5 million de barils jours en octobre. Soit une baisse record de 4,2 millions de b/j en quatre mois. Un esprit qui anime encore aujourd’hui les « 25 ».