Au 35e vendredi de la mobilisation populaire à Annaba, l’arrestation de Baha Eddine Tliba était sur toutes les lèvres. Pour les Annabis, c’est un événement important. De fait, les manifestants ont salué le rôle et la persévérance, mais surtout la détermination de la justice dans sa lutte contre la corruption. Ils demeurent néanmoins attachés à leurs revendications initiales. S’agissant du projet de loi sur les hydrocarbures, plusieurs manifestants qualifient le texte législatif de loi à risques. «Il s’agit d’hypothéquer l’avenir du pays et des générations futures», nous répond-on.

Ce projet, que des manifestants ont dénoncé vendredi dernier, sert une nouvelle fois de catalyseur au Hirak. Tout comme la loi de finances 2020. Pour nos interlocuteurs «le futur président décidera de ce qui est bon pour le pays, et non ce gouvernement qui n’a aucune légitimité», nous ajoute t-on, pendant que d’autres scandaient les mots d’ordres habituels.

Ainsi, pour le 35e vendredi, la place 1er Novembre et le Cours de la révolution, ont encore fois été le lieu de rassemblement de manifestants. Unis et pacifiques et plus que jamais mobilisés pour une Algérie démocratique.