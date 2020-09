L'Algérie comme tous les pays du monde impactés par le Covid-19 remet sa machine économique en route, ouvre ses écoles; les compétitions sportives sont sur le point de reprendre, les musées, les mosquées... ouvrent progressivement leurs portes. Des protocoles sanitaires stricts doivent être appliqués, sinon gare au tueur silencieux qui ne semble pas vouloir renoncer à sa macabre mission: décimer les populations, réduire en poussière ce qu'elles ont bâti depuis des siècles. Ce qui a fait l'humanité d'aujourd'hui: ses rapports sociaux, son système économique, de santé et culturel. Un cauchemar dont elle veut absolument sortir, dont les Algériens veulent sortir.

La bataille contre cet ennemi mortel, invisible, qui a repris du poil de la bête, où le nombre de contaminations a explosé, peut être gagnée, à condition cependant de ne pas lui préparer un terrain propice. L'Organisation mondiale de la santé ne voit pas d'un mauvais oeil les initiatives prises par les pays, pour retrouver une vie qui tendrait progressivement vers la normale. «L'OMS soutient pleinement les efforts visant à rouvrir les économies et les sociétés», a déclaré, le 31 août, son directeur général, lors d'un point de presse virtuel qu'il a tenu depuis Genève. «Nous voulons voir les enfants retourner à l'école et les gens retourner au travail, mais nous voulons que cela se fasse en toute sécurité», a poursuivi Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il faut cependant impérativement tenir compte de la situation sanitaire qui s'est à nouveau dégradée, après avoir montré des signes qui laissaient pourtant croire qu'elle était sur le point de décliner.

Le DG de l'OMS dresse un constat sans détours. Alarmant! «La réalité est que ce coronavirus se propage facilement, il peut être mortel pour les personnes de tout âge et la plupart des gens restent vulnérables», a-t-il souligné. «Si les pays veulent vraiment rouvrir, ils doivent prendre au sérieux la suppression de la transmission (du virus) et sauver des vies. Rouvrir sans contrôle est la recette du désastre», a prévenu Tedros Adhanom Ghebreyesus. tout en soumettant une panoplie de conseils pour faire barrage à la propagation du Covid-19. Que faut-il éviter? Les rassemblements regroupant de nombreuses personnes sont absolument à proscrire. Des comportements qu'affectionne le coronavirus. «Le Covid-19 se propage très efficacement parmi les groupes de personnes», avertit le docteur Tedros.

«Dans de nombreux pays, nous avons vu des flambées explosives liées à des rassemblements de personnes dans des stades, des boîtes de nuit, des lieux de culte et dans d'autres foules», a-t-il souligné.

En Algérie, elle se propage à partir du 25 février 2020 lorsqu'un ressortissant italien est testé positif au Sars-CoV-2.

À partir du 1er mars 2020, un foyer de contagion se forme dans la wilaya de Blida, 16 membres d'une même famille ont été contaminés par le coronavirus, lors d'une fête de mariage, à la suite de contacts avec des ressortissants algériens en France. Progressivement, l'épidémie se propage pour toucher toutes les wilayas algériennes. Des cas de Covid-19 sont ensuite détectés chaque jour. Ainsi, selon un décompte établi jusqu'à avant-hier, 364 nouveaux cas ont été confirmés, 261 guérisons et 10 décès ont été enregistrés, a indiqué dimanche dernier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. C'est dire que la vigilance doit être de mise.

Chaque personne est invitée à respecter les gestes barrières, efficaces pour se protéger elle-même et protéger les autres: rester à au moins un mètre des autres, se laver les mains régulièrement, porter un masque. Les espaces fermés, les sites bondés et les lieux de contact rapproché doivent être évités, a insisté l'Organisation mondiale de la santé. «En protégeant ceux qui sont le plus à risques, les pays peuvent sauver des vies, empêcher les gens de tomber gravement malades et alléger la pression sur leurs systèmes de santé», a signifié Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une position privilégiée par l'Algérie depuis l'apparition du Covid- 19...en espérant que le civisme va prévaloir, reprendre ses droits. La vie en dépend!