«Le développement de la coopération avec l'Algérie, en matière de promotion du tourisme intérieur et rural, d'innovation, de changement numérique, de formation et d'investissement touristiques», était, lundi, au centre d'une réunion de travail par visioconférence avec le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, dans le cadre de la coopération avec l'OMT. Cette réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili a été pour celui-ci une occasion de saluer l'expérience et la procédure de l'Algérie pour contenir la pandémie du Covid-19 et toutes les mesures prises pour en atténuer l'impact sur l'économie nationale en général et sur le secteur du tourisme en particulier. Pololikashvili a souligné «l'importance du rôle pionnier que joue l'Algérie dans les programmes de développement en sa qualité de membre du Conseil exécutif de l'OMT», relève un communiqué du ministère du Tourisme. Le secrétaire général de l'OMT a expliqué que sa rencontre avec le ministre «a permis de procéder à un échange de vues sur la relance du tourisme et les moyens de renforcer les relations entre l'Algérie et l'OMT». Pololikashvili a présenté le plan d'action de l'OMT pour 2021 dans son volet relatif au développement du tourisme en Afrique. Pour sa part, le ministre algérien du Tourisme Mohamed Hamidou a exposé l'expérience algérienne en matière de lutte contre les impacts négatifs de la pandémie du Covid-19, indiquant que «le confinement et la mise en place de protocoles sanitaires à même d'assurer la permanence des activités économiques, sociales et éducatives, y compris le secteur du tourisme, dont les opérateurs ont bénéficié de l'accompagnement de l'Etat en vue de maintenir leurs activités».

Les artisans et les franges vulnérables et nécessiteuses du secteur ont également été soutenus par l'Etat, a-t-il souligné.