A l’occasion de la Journée internationale de la fête de la femme, Constantine a été le berceau de plusieurs manifestations. En cette circonstance qui revient chaque année, les autorités ont tenu à rendre un grand hommage à la femme dans son rôle, de mère, de fille et d’épouse, mais aussi dans la construction de la société et sa participation dans le développement dans tous les domaines. C’est ce qui a été démontré au niveau du Zénith, à la grande salle de spectacles. L’exposition a connu malgré le froid et les chutes de neige une présence importante du public, notamment la femme. Elles sont

venues de partout pour découvrir des merveilles et de quoi la femme est capable quand elle fait appel à son imagination, mettant en œuvre son pouvoir artistique. Pour sa part, l’Institut français organise un concert le 10 mars dans le même esprit toujours dans la salle de spectacle du zénith en collaboration avec l’Onci. Il s’agit d’un spectacle de flamenco féminin pour célébrer les droits de la femme. C’est une troupe espagnole de flamenco «Las Migas», composée de quatre femmes qui «ont défié les règles établies de ce genre musical pour s’affirmer en tant que musiciennes à part entière».