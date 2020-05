L'Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec) a affirmé lundi dernier que la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution que la présidence de la République a distribué jeudi dernier, visait à «insuffler une nouvelle dynamique à la vie publique». L'Onec estime qu'à travers les débats qui se tiendront en ces circonstances exceptionnelles, dans le but de formuler des propositions devant enrichir ce document, visent à «insuffler une nouvelle dynamique dans la vie publique», précise l'Organisation dans un communiqué. La Constitution escomptée réalisera, selon l'Onec, «des équilibres institutionnels contribuant au changement du mode d'action prévalant auparavant», soulignant l'importance de la «protection de l'unité nationale contre les manipulations et les dérives, en se conformant à l'esprit et aux principes de la Déclaration du 1er-Novembre 1954». Par ailleurs, l'Onec a annoncé que son secrétariat général avait tracé un programme pour formuler ses propositions relatives à la révision de la Constitution, qui seront présentées au moment opportun, en l'association avec le Conseil national et de ses cadres spécialisés. Les propositions du Comité d'experts s'articulent autour de six axes majeurs, à savoir: «les droits fondamentaux et les libertés publiques, le renforcement de la séparation des pouvoirs et de leur équilibre, le pouvoir judiciaire, la cour constitutionnelle, la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, et l'Autorité nationale indépendante des élections.»