«Avec la désobéissance civile, c’est tout le monde qui trinque, tout le monde sera perdant. Même le chômeur, un fonctionnaire. Il faut trouver des moyens pacifiques. Le mouvement doit rester pacifique », a déclaré Mohand ouamar benelhadj, secrétaire général par intérim, de l’ONM, (l’Organisation nationale des moudjahidine) à travers une vidéo rendue publique ce dimanche. Dans ce message, l’ONM réitère sa position :

« Nous avons déjà exprimé notre avis le 17 juin dernier, où nous avions posé quelques points. Il n’y a pas eu d’échos. Je crois que nous sommes toujours sur cette position, c’est notre conviction. Pour que l’élection présidentielle ait lieu, c’est une étape importante dans le règlement de la crise, nous pensons qu’il faut une instance acceptée par tous, qui s’occupera du scrutin, jusqu’à la proclamation des résultats. » Concernant le Panel chargé de mener le dialogue national, le SG de l’ONM a été on ne peut plus clair, et a mis en doute sa survie : «Nous avons donné notre avis et nous n’avons pas eu de réponse. Nous ne sommes pas des devins, mais ne pensons pas que ce Panel arrivera à un résultat, parce qu’il a été désigné par une seule partie. Il doit être désigné au moins par deux parties, c’est-à-dire le pouvoir et le Hirak. Le peuple doit être partie prenante, or ce n’est pas le cas. Ce n’est pas ce que nous avons proposé, je pense que ce n’est pas cela qu’il faut, je crois si je peux conseiller, s’ils tiennent compte de notre expérience et vieillesse, il va falloir que chacun fasse son autocritique, si c’est sincère ils se rendront compte des manques.» Rien ne va plus. La scène politique croule sous le poids de l’incertitude, l’inconnu et la discorde. Le Panel de Karim Younès se dresse contre tous les obstacles, pour maintenir le projet du dialogue national sur les rails, alors que le Hirak rejette en bloc l’idée de s’asseoir autour de la même table que ceux qui ont mené, 20 ans durant, le pays vers le chaos. Les revendications sont claires et intactes depuis le 22 février. Le peuple exige un changement radical du système de gouvernance, la libération des détenus politiques et d’opinion, et l’application des mesures d’apaisement. Des préalables qui constituent le point de discorde qui freine le lancement du dialogue, mais en l’absence de leur satisfaction, aucun n’avait soupçonné la réaction du Panel pour le dialogue, qui, sur le bord du précipice, a eu le courage de se ressaisir et d’afficher une volonté féroce de continuer mettant en priorité l’intérêt de la nation, et la sécurité du pays, considérant que ces préalables peuvent s’obtenir durant le dialogue. Est ce le bon chemin ? Y-a-t-il consensus autour de cette option ? Bien sûr que non ! Les réactions restent mitigées et les différentes initiatives issues d’autres conglomérats politiques, ne convergent pas forcément dans le sens du Panel. A l’image de celui de l’opposition, à travers la rencontre de Aïn Benian, en juillet dernier, qui au plus, n’a fait que confirmer l’existence de tensions internes susceptibles de mener l’espace des Forces de changement, droit dans le mur. Par ailleurs, les partis de l’allégeance se débattent dans une espèce de réanimation, imposée par la décapitation de leur formation suite à l’incarcération de leurs leaders et laissent l’image indélébile d’une Algérie baignant dans un grand mensonge, celui qui a servi aux responsables de cette situation, de spolier les richesses du pays, de dilapider l’argent du peuple, par le truchement, de plans d’action gouvernementaux et d’un chapelet de lois de finances, faites sur mesure. Ils affichent leur volonté de participer au dialogue, mais savent pertinemment que devant le rejet que leur affiche le Hirak, leurs places au sein du dialogue risque d’être sérieusement compromises.