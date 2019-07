Après la consternation, les réactions. Celle de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) était la plus attendue. Elle est d’ailleurs intervenue, hier, moins de vingt-quatre heures après la mise sous mandat de dépôt du moudjahid Lakhdar Bouregaâ.

Une réaction offensive autant que l’a été l’attaque médiatique contre le commandant Lakhdar Bouregaâ, accusé par l’Entv d’avoir usurpé son identité. L’ONM s’est de go réservé «le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des parties qui ont donné un autre nom à ce moudjahid autre que son vrai nom et qui ont porté atteinte à son honorable parcours», a affirmé l’organisation dans une déclaration publiée hier et signée par son secrétaire général par intérim Mohand Ouamar Benlhadj. Tout en reconnaissant à la justice son droit de mener son enquête pour les propos tenus par Lakhdar Bouregaâ et se défendant de vouloir s’ingérer dans son travail, l’Organisation des moudjahidine a tenu, cependant, à rétablir la vérité sur le parcours du commandant Bouregaâ après le doute jeté sur son engagement dans la guerre pour l’indépendance.

«Nonobstant les raisons qui ont amené la justice à décider de son arrestation, l’importance historique du rôle joué par cette personnalité durant la guerre de libération au niveau de la Wilaya 3 historique nous met devant un dilemme et nous impose le devoir de rappeler le parcours de ce moudjahid», souligne l’ONM affirmant que «le moudjahid Si Lakhdar a rejoint la révolution début 1956 dans la zone IV». Elle est revenue également sur quelques missions dont avait été chargé Si Lakhdar, notamment la sécurisation d’une rencontre entre un groupe d’étudiants et les dirigeants de la révolution Abane Ramdane, Larbi Ben M’hidi et Amar Ouamrane. Avec la katiba Zoubiria, Lakhdar Bouregaâ «a mené des batailles féroces contre les sanguinaires français Massu et Bigeard». L’ONM a également rappelé que le maquisard Bouregaâ était très proche du commandant de la Wilaya 4, Si Djilali Bounaâma l’a désigné membre du conseil de cette wilaya et il a fait partie des rares membres du Conseil national de la révolution algérienne encore en vie. L’organisation a, en conclusion, regretté «toute cette polémique, à la veille de l’anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, autour d’un moudjahid authentique».

A rappeler enfin que le commandant Bouregaâ, 86 ans, est accusé notamment d’atteinte au moral des troupes de l’ANP et outrage à corps constitué. Il a été interpellé samedi dernier et placé sous mandat de dépôt.



