Active depuis le début du mouvement populaire et prolifique en propositions, l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a réitéré son appel à « la préparation responsable et la réunion des conditions idoines » pour un dialogue auquel participent tous les acteurs nationaux car, affirme l’ONM, c’est la seule voie de sortie de crise. L’Organisation estime que « la gravité de la crise » est aujourd’hui une conviction partagée par tous les acteurs influents dans l’orientation du processus national, « la seule voie à même d’y remédier consiste en la préparation responsable ainsi que la réunion des conditions idoines pour engager un dialogue national auquel prendront part tous les acteurs nationaux », a indiqué l’ONM dans un communiqué. En lançant cet appel, l’ONM contribue à sa manière à l’enrichissement du débat national et en ouvrant des pistes pour aboutir à des solutions . Soulignant la nécessaire implication de tous les acteurs dans la proposition de mécanismes pratiques, transparents et réalistes. Des conditions nécessaires à même de garantir « le passage d’une situation exceptionnelle à une autre normale donnant au pays l’opportunité d’engager de profondes perspectives ». l’ONM considère que le dialogue national ou la Conférence nationale peuvent conduire « au plébiscite d’une personnalité nationale crédible et consensuelle pour assumer la gestion de la période après application de l’article 102 de la Constitution (90 jours) ». Cette personnalité sera chargée de la formation d’une commission nationale indépendante qui supervisera sur le terrain, la préparation, l’organisation, la surveillance et l’annonce des résultats de l’élection présidentielle, ainsi que la révision de la loi organique portant régime électoral. Elle aura également à assumer la responsabilité de démettre le gouvernement actuel et la formation d’un nouveau gouvernement technocrate, dont le choix des membres obéira aux critères de compétence, d’intégrité et de notoriété au sein de la société, estime l’organisation pour qui le rôle de ce gouvernement doit être limité à la réunion des moyens matériels et techniques inhérents à l’organisation de l’opération électorale sans avoir à s’impliquer directement dans le déroulement de la présidentielle.