L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), s’inquiète de l’évolution de l’état de santé du moudhahid Lakhdar Bouregaâ, ex-commandant de la Wilaya IV historique, en détention à la prison d’El Harrach depuis le 30 juin dernier. Par conséquent elle sollicite l’intervention du ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, en vue de sa libération.

«A la lumière du suivi quotidien de l’état de santé du moudjahid Lakhdar Bouregaâ et vu les derniers développements inquiétants de son état de santé, l’Organisation nationale des moudjahidine vous adresse cette sollicitation, en partant de considérations humaines et historiques, en relation avec le lieu de ce moudjahid avec la guerre de libération», peut-on lire sur la requête de l’ONM adressée au ministre. «Comme vous le savez, la détérioration de l’état de santé de Lakhdar Bouregaâ a nécessité son transfert en urgence de la prison d’ El Harrach vers l’hôpital Mustapha Pacha d’ Alger. Vu ce développement dramatique et nonobstant les positions conjoncturelles vis-à-vis de l’actualité et ce qui en a suivi comme conséquences, notre confiance reste entière que vous preniez une initiative qui tienne compte des considérations déjà évoquées, afin de lui permettre de se retrouver au sein de sa famille et de bénéficier d’une meilleure prise en charge que nécessite son état», indique l’ONM.

Le 5 novembre dernier Bouregaâ a dû être transféré d’urgence à l’hôpital Mustapha Pacha où il a été opéré pour une occlusion intestinale.

Le 8 novembre dernier, sa fille, Nabila Bouregaâ a lancé un appel à l’aide à travers sa page Facebook en vue de demander la libération de son père. Elle a également voulu informer l’opinion publique sur la dégradation de l’état de santé de son père. «Je suis la fille du Moudjahid Lakhdar Bouregâa et comme vous le savez il a été opéré il y a quelques jours.

C’est pour informer l’opinion publique et prévenir de sa situation que j’écris aujourd’hui», a-t-elle rédigé. Arrêté en fin juin dernier devant son domicile au quartier Sellier, à Hydra, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) sous les chefs d’accusation de «participation, en temps de paix, à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale et à un corps constitué».