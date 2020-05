Des mesures et des décisions prises, face au non-respect des mesures de confinement à Annaba, où la contradiction semble prendre le dessus. La contribution et la mobilisation des acteurs concernés par la lutte contre la pandémie du coronavirus, se multiplient. Ce qui porte à croire que la situation est bien maîtrisée, c'est ce qu'a indiqué le DSP, lors de la réunion de la cellule de veille de la wilaya de Annaba. Une réunion à laquelle ont été présents le directeur du CHU de Annaba et les représentants des services. Au motif de cette réunion, la mise au point et la coordination entre les services, sur les problèmes pouvant entraver le bon fonctionnement du contrôle de la situation sanitaire due au Covid-19. Évoquant la situation épidémiologique, le DSP Daâmache Mohamed Enacer, a estimé tenir la situation en main «je peux dire qu'on est optimiste quant à la situation épidémiologique à Annaba, qui demeure jusque-là maîtrisable». Sans faire dans l'alarmisme, le DSP a mis en avant l'apport du laboratoire de dépistage, dont dispose Annaba. «Cet organe est capable de traiter un grand nombre de tests et d'obtenir les résultats dans la journée même», a-t-il dit. Ce travail titanesque est retenu à l'actif des équipes médicales et paramédicales du secteur de la santé de la wilaya de Annaba. «Ce panel de personnel médical et paramédical au nombre de 130 est mobilisé depuis plus de deux mois, vivant dans des cham-

bres d'hôtel loin des leurs», a t-il souligné. Une mobilisation reconnue à sa juste valeur, par le DSP, qui dans le même élan, a indiqué que, le nombre initial de lits réservés pour accueillir les patients atteints du coronavirus était de 12 à travers les structures hospitalières de la wilaya. « Ce chiffre a été augmenté puisque nous disposons de 171 lits», a-t-il noté. Le plus important est bien sûr le CHU Ibn Rochd, après la saturation de l'hôpital infectieux Dorban (Pont-Blanc). Une augmentation des capacités en lits, n'a pas encore dit son nom, quand on considère la décision du wali de Annaba, Djamel Eddine Berrimi. Celle-ci porte la fermeture de tous les axes menant à la corniche. Mieux encore, l'interdiction des promenades dominicaines, auxquelles s'adonnaient les Annabis habituellement. Pis encore, la baignade dans les plages de la corniche de Annaba est désormais interdite. Au motif de cette décision, l'apparition de plusieurs cas de contamination au coronavirus, au niveau de plusieurs zones de la façade maritime du chef-lieu de la commune de Annaba.

Ainsi, depuis Saint-Clou, Chapuis jusqu'à Aïn Achir, en passant par El Kharrouba, Toche entre autres plages de la corniche annabie, l'accès est interdit aussi bien aux piétons qu'aux automobilistes. Une telle décision ne peut qu'être basée sur des données de contamination dangereuse. Situation inévitable, lorsqu'on sait qu'à Annaba, les mesures de confinement sont bafouées à plus d'un égard. Même la forte mobilisation des services de sécurité n'est pas parvenue à le faire respecter.