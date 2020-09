Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a déclaré, hier à Laghouat, que «les efforts s'orientent vers l'adoption de l'enseignement à distance en fonction des exigences de la modernisation». «Les efforts du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se dirigent vers l'adoption de l'enseignement à distance, la formation en alternative, en fonction des exigences de la modernisation», a souligné Benziane, lors d'une rencontre d'orientation animée au terme de sa visite, par visioconférence, depuis l'amphithéâtre «Mohamed Soufi» de la faculté centrale de Laghouat, en direction de la famille universitaire dans le cadre de la reprise des activités pédagogiques de présence.

Le ministre a soutenu que «cette expérience d'enseignement à distance a été largement saluée par les acteurs après qu'elle s'est avérée comme choix primordial à développer en perspective», avant d'ajouter que «les établissements universitaires ont fait preuve de compétences de s'y adapter, en dépit des contraintes rencontrées afférentes, notamment au faible débit de l'Internet». «Les établissements universitaires sont sollicités pour coordonner avec les autorités locales et les services concernés, en vue de sécuriser la reprise des activités pédagogiques de présence», a lancé le ministre. Evoquant le transport public inter-wilayas, il a indiqué que son département se mobilisera, en coordination avec les pouvoirs publics, pour exploiter provisoirement le parc roulant du transport universitaire pour assurer, d'une manière graduelle, le transport des étudiants, notamment pour ceux des écoles supérieures et des spécialités au nombre limité d'étudiants.