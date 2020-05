Situation explosive en Libye. Ni la pandémie du coronavirus et encore moins le mois de Ramadhan n'ont mis fin au conflit meurtrier qui oppose le gouvernement de Fayez al-Sarraj, officiellement reconnu par l'Organisation des Nations unies, au maréchal Khalifa Haftar, qui gouverne la région pétrolière de Benghazi. Bien au contraire, cette guerre qui fait rage vient de passer à un stade supérieur avec l'entrée sur scène de l'Alliance atlantique.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, vient de déclarer que l'Alliance atlantique «est disposée à apporter son soutien au gouvernement de Tripoli», selon le quotidien italien La Repubblica repris par les médias turcs qui s'en félicitent. «L'Otan compte 30 alliés et nous pouvons avoir des divergences sur de nombreux sujets, cependant, Ankara est un membre important de l'Alliance», a-t-il soutenu. Du pain bénit pour le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj qui ne peut pas espérer meilleur cadeau. Saisissant au vol cette disponibilité affichée de l'Otan, Sarraj a annoncé qu'il espérait coopérer avec l'Otan dans l'optique de restaurer la stabilité et la sécurité du pays. Il a fait ces remarques lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, a indiqué l'APS citant un communiqué publié par le gouvernement d'union nationale (GNA) soutenu par l'ONU. Les déclarations du chef de l'Otan interviennent à un moment où l'ONU trouve toutes les peines du monde à désigner un successeur à l'ancien envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui a jeté l'éponge en mars dernier. En se disant disposée à entrer en guerre en Libye, l'Otan vient de souffler sur le brasier libyen. On comprend maintenant pourquoi Recep Tayyip Erdogan a décidé d'aller guerroyer loin du Bosphore. Le maître d'Ankara avait finalement toute la bénédiction de l'Otan et quand cette dernière s'y met, le pire est à craindre. L'Alliance atlantique a laissé un très mauvais souvenir lors de son intervention en 2011. Cette intervention a ouvert les portes du chaos en Libye.

Et si le président Abdelmadjid Tebboune a mis en garde contre cette question en affirmant que « rien ne se fera en Libye sans nous», c'est qu'il y va de la Sécurité nationale de l'Algérie. Le chef de l'Etat sait pertinemment que de gros problèmes peuvent surgir à tout moment de cette immense espace frontalier. En effet, le risque de voir des mercenaires opérant en Libye refluer vers le territoire national reste très élevé. Le syndrome de l'attaque terroriste du complexe gazier de Tiguentourine, à Aïn Amenas, en janvier 2013 est toujours vivace tel un cauchemar dans la mémoire des Algériens.

Et alors que le bruit des bottes s'amplifie à nos frontières sud-est, l'Algérie se trouve placée de nouveau au-devant de la scène diplomatique, mais surtout face à une situation sécuritaire extrêmement délicate. Elle se prépare au pire scénario: éclatement d'une grande guerre en Libye avec l'entrée des forces de l'Otan sur le terrain des opérations.