La période de confinement partiel est exploitée pour accomplir des méfaits qui, à la longue, se soldent par des inconséquences qui ne laissent désormais plus personne indifférent. C’est ce qu’a dénoncé le député Chaffa Bouaiche dans une vidéo postée sur sa page facebook, alertant par la même occasion les autorités concernées pour arrêter ce qu’il a qualifié de massacre écologique».

Accompagné du maire de la commune de Timezrit, le député s’est rendu sur place pour faire un constat de l’exploitation d’une sablière en cours depuis 2014 sur le territoire de la commune voisine, Fenaïa. Une sablière qui empiète désormais sur la territoire de la commune de Timezrit, menaçant la nappe phréatique, dont le forage alimente toute la commune, en eau potable. L’autorisation octroyée en 2014, à l’époque de l’ex-wali, Hamou Ahmed Touhami, a été renouvelée en 2019, s’indigne le député, et ce en dépit « des alertes, à travers des écrits adressés par l’édile communal aux différentes parties concernées, notamment le direction de l’hydraulique». «J’ai saisi personnellement le direction de l’hydraulique et les autorités de la wilaya sur le danger que représente la poursuite de l’exploitation de cette sablière », explique le maire de la commune de Timezrit, ajoutant « être même parvenu à un accord avec l’exploitant, qui s’est engagé à cesser définitivement l’exploitation ». Mais, regrette-t-il, « j’ai constaté une reprise pendant la période de confinement ». Les deux élus interpellent sans ambages les autorités de la wilaya, afin d’intervenir au plus vite pour cesser « ce massacre » car « il y va de la santé publique, de la sauvegarde de la faune et de la flore ». L’exploitation de sablières tout le long du lit de la Soummam est légion. Et ce n’est pas la première fois que ce genre d’alerte est lancé. Des frontières de la wilaya, de Tazmalt jusqu’à la jonction de l’oued Soummam avec la mer, des dizaines de sablières sont exploitées sans «restrictions» et «respect de la nature». Une véritable exploitation industrielle du sable de la Soummam date des années 1990, avec l’accord des concessions de 10 ans renouvelables, à des investisseurs privés.

Depuis, les sablières ont radicalement transformé le lit de la Soummam et détruit au passage son fragile écosystème. Plusieurs dizaines de sablières y sont actuellement exploitées entre Tazmalt et Béjaïa sur un linéaire.