Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Jijel, Nasreddine Chaiba, a réfuté certaines informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état du décès de 9 personnes infectées par le Covid-19 en raison du manque d'oxygène, les qualifiant «d'infondées», précisant que cette matière vitale est disponible en quantité suffisante dans les hôpitaux. Dans une déclaration à l'APS, Chaiba a précisé que «l'oxygène est disponible en quantité suffisante», démentant les allégations partagées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, faisant état de neuf décès à l'hôpital Mohamed Seddik Benyahia en raison du manque d'oxygène. Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Jijel a tenu à préciser que «les neuf personnes décédées avaient des complications induites par le Covid-19 et n'ont rien à voir avec le manque d'oxygène», faisant savoir que ce dernier est disponible au niveau des trois hôpitaux publics de Jijel, Taher et El Milia. Nasreddine Chaiba a également insisté sur «l'importance de se conformer aux mesures préventives afin d'éviter d'aggraver la situation, d'autant plus que la wilaya fait face actuellement à une tendance haussière du nombre de personnes atteintes du Covid-19». Le DSP de Jijel a indiqué, en outre, que le port du masque, la distanciation sociale, les rassemblements, en particulier les mariages et autres fêtes, sont «suffisants» pour réduire la pression sur les hôpitaux afin que le personnel médical affecté à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 puisse faire le nécessaire pour sauver la vie de ces personnes». À noter que le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal a décidé, samedi, de procéder à une modification des mesures de confinement partiel pour lutter contre la propagation du coronavirus en interdisant les fêtes et tout rassemblement, en particulier les mariages, les circoncisions, les tentes érigées devant les domiciles mortuaires, ainsi que d'autres mesures préventives relatives à diverses activités.