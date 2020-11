Le Parlement européen a consacré une séance plénière qui a été réservée à la «situation des droits de l'homme en Algérie». Cette institution rassemble, faut-il le rappeler, un conglomérat d'eurodéputés dépourvus d'influence sur la Commission européenne. Cette structure semblable à un tonneau des Danaïdes veut émerveiller ses sbires et ses thuriféraires en mal de repositionnement en Algérie, après avoir grillé toutes leurs cartes visant à jouer les trouble-fêtes pour le compte des réseaux et des officines étrangères dans le but d'accélérer le processus de la «printanisation» de l'Algérie pour la mettre sous «tutelle».

Les vomissures de cette institution n'ont de vrai que ce qui se fait en termes de dépassements et de restrictions des libertés collectives et individuelles en Europe à l'aune de la pandémie de Covid-19 et sur fond de crise économique et sociale avec son lot de grèves et de contestations brimées et bastonnées par les chantres et les semblants porte-voix des «principes» des droits de l'homme.

La frénésie bat son plein quand cette instance parlementaire recourt aux calomnies et des mensonges pour se présenter comme donneuse de leçons à qui veut entendre ces fantasmagories et ses vétilles. Les eurodéputés ont adopté à la majorité absolue (669 voix pour, 2 contre, 22 abstentions) une résolution d'urgence sur l'Algérie; ladite résolution contient 20 points relatifs à «la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie».

Les points en question montrent on ne peut plus clairement que le mensonge et l'intrigue sont légion chez ses semblants d'eurodéputés au service de la finance mondiale et de l'impérialisme qui pousse jusqu'à la moelle la fracture de l'Europe à travers ses peuples au plan économique et social sans que cela fasse bouger les lignes de cette institution inféodée aux lobbies et aux cartels qui font et défont l'économie et la finance mondiales.Ce qui est hilarant dans l'entreprise pernicieuse de ce Parlement, c'est qu'il dresse une situation typiquement conforme aux vendus qui activent sournoisement pour mettre ce plan macabre en action en Algérie. Ce sont les mêmes protagonistes, pour ne pas dire conglomérats, qui s'identifient à travers des énoncés ethno-identitaires et les libéraux islamo-berbéristes en connivence avec des cercles impérialistes occidentaux. La manipulation et le travail typique des officines et des ongésites à la solde des puissances étrangères et leurs services de renseignements se précisent à travers l'article 1 dans le volet inhérent au Covid-19 où il est dit que «le Parlement dénonce le recours à l'introduction de mesures d'urgence dans le contexte de la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour restreindre les droits fondamentaux du peuple algérien» (sic).

L'Europe s'est transformée en un véritable ghetto à cause des restrictions des plus fortes en la matière, mais ce Parlement de pacotille affiche une myopie saillante. Quel paradoxe!

Le plan ourdi se fait confirmer quand on lit bien le point 4, c'est là où les connivences et les accointances se précisent avec les nébuleuses du «Hirak 2» précitées en haut.

À ce propos, les eurodéputés à la solde de la NED et les cercles impérialo-sionistes et de la CIA rejoignent parfaitement les nébuleuses dites algériennes en déclarant que «témoigne sa solidarité à tous les citoyens et citoyennes algériens, quels que soient leur origine géographique ou ethnique et leur statut socio-économique, qui manifestent pacifiquement depuis février 2019 pour demander que l'État ne soit plus aux mains des militaires et exiger la souveraineté populaire, le respect de l'Etat de droit, la justice sociale et l'égalité des sexes; invite les autorités algériennes à prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre la corruption».

C'est tellement clair que l'entreprise du Parlement européen n'a pas besoin d'être décelée avec un effort tant périlleux pour comprendre les ramifications et les accointances. Les «qui-tue-qui» et les islamo-makistes et ceux qui faisaient de l'Etat civil et non militaire se rejoignent avec «brio» dans cette démarche digne des laquais et des mercenaires.

L'Algérie connaît bien et parfaitement les dessous de la transition dictée par les impérialistes occidentaux et leurs valets. L'expérience du CNT libyen et ses représentants à l'image de Abdeldjallil et autres terroristes coiffés par la CIA comme c'est le cas pour Abdelhakim Belhadj et tutti quanti ne passera pas. Les patriotes algériens sont à même de déjouer ce plan ourdi grâce à la vigilance de l'Armée nationale populaire et la détermination des forces vives à défendre la souveraineté de l'Etat national.