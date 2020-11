Le Parlement européen vient d'adopter une résolution d'urgence sur la détérioration des libertés en Algérie, dans laquelle les eurodéputés dénoncent «intimidations, hausse des arrestations politiques et des détentions arbitraires depuis l'été 2019, manque d'indépendance de la justice, allégations de torture, atteintes à la liberté d'expression et d'association, restrictions supplémentaires sous prétexte de crise sanitaire... les féminicides et les atteintes aux droits des Amazighs et des minorités religieuses». Le texte adopté a déjà suscité de nombreuses réactions à Alger, mais il ne s'agit, en fait, que d'un énième manuscrit qui n'est, en effet, pas plus contraignant que les précédents. Le Parlement européen représente simplement l'opinion des citoyens européens. Il n'y a de gênant dans ses résolutions que la symbolique qui reste loin des contraintes diplomatiques avec lesquelles doivent composer les gouvernements. Et des prises de position symboliques du Parlement par rapport à l'Algérie, il y en a toujours eu. Pour cette année, il y a eu au moins quatre communications envoyées au gouvernement algérien par le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire. Il y a un an, jour pour jour, le Parlement européen avait voté une résolution demandant aux autorités algériennes de mettre un terme à la répression du Hirak et d'avancer sur le chemin de la démocratie. Le texte adopté condamnait fermement «les détentions arbitraires et illégales ainsi que les attaques et les intimidations de journalistes, syndicalistes, avocats, étudiants, défenseurs des droits de l'homme et de la société civile et de tous les protestataires pacifiques qui ont pris part au Hirak». Certains députés, à l'époque, avaient rappelé que l'Algérie était un pays particulièrement susceptible aux ingérences étrangères et que la résolution pourrait avoir un effet contre-productif surtout à la veille de l'élection présidentielle. Ils s'étaient finalement inclinés devant ceux, largement majoritaires, qui voulaient la soumettre au vote. En avril 2015, le Parlement avait aussi publié une résolution dénonçant des emprisonnements de travailleurs et d'activistes des droits de l'homme en Algérie. La résolution avait été adoptée sous prétexte de protester contre la condamnation à des peines de prison de huit jeunes chômeurs qui avaient manifesté pour l'emploi. Durant la décennie noire, il y a eu plusieurs demandes de députés européens pour la mise en place d'une commission d'enquête sur les personnes disparues et les prisonniers politiques. En plus de toutes ces résolutions et communications, il y a eu aussi des positions d'élus en solo, considérées comme une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie et des attaques frontales contre le pays. Rappelons à titre d'exemple la vidéo postée par Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, dans laquelle elle avait apporté son soutien au mouvement de protestation pacifique du peuple algérien. La vidéo avait créé une vive polémique amenant le défunt chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a avertir que le peuple algérien «refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes du pays». Quelques heures après seulement, l'Union européenne avait senti l'obligation d'apporter des précisions sur sa position par rapport à la crise algérienne par la voix de la porte-parole de l'institution, Mme Maja Kocijancic. Avant cet épisode, l'UE avait été interpellée par les autorités algériennes afin de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles une journaliste avait bénéficié des moyens de l'UE pour enregistrer une vidéo attentant à la dignité de l'ancien chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit, rappelons-le, de la vidéo postée par l'ancienne correspondante permanente de l'Entv à Bruxelles, Leila Haddad. Là aussi, l'UE a dû exprimer ses «regrets» à l'Algérie tout en annonçant l'exclusion de la journaliste après confirmation que cette dernière avait délibérément enfreint les règles internes de l'institution. C'est dire que l'UE et son Parlement s'intéressent énormément à l'Algérie. Cet intérêt n'est sûrement pas fortuit mais malgré cela lorsque le Parlement européen émet des observations constructives, elles seront toujours les bienvenues. Il faut juste que ce dernier soit conséquent avec ses principes et ne manque pas de mettre le doigt sur les maux quels qu'ils soient comme la dernière attaque contre le peuple désarmé du Sahara occidental ou encore le mouvement des gilets jaunes.