Les déclarations en faveur d’une défiscalisation des salaires de 30 000 DA et moins refont surface. Cette mesure annoncée par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa campagne électorale, a été réitérée par lui-même lors de l’audience qu’il avait accordée aux dirigeants des médias. Hier c’était le tour du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Salim Labatcha, de soulever cette question.

Celui-ci a d’abord rappelé que la suppression de l’impôt sur le revenu global (IRG) «était la revendication de l’Ugta, lors de son congrès tenu en juin de l’année dernière. Labatcha trouve, ainsi, « anormal que des fonctions libérales et autres se soient enrichies en ne payant pas ou en payant peu d’impôts, alors que le travailleur porte le fardeau des impôts». Il a expliqué que «les ressources financières du Trésor public sont basées sur ce que payent les salariés et il faut que l’incidence touche toutes les autres catégories».

Le SG de l’Ugta, s’appuyant sur les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la révision de la loi de finances 2020, a accueilli favorablement le renforcement de celle-ci par une loi complémentaire, prévue dans 5 à 6 mois, avec des dispositions en faveur des nécessiteux et des classes économiquement fragiles. Il a soutenu, dans ce sens, que «c’est le moment de faire des propositions concrètes sur la base d’études concrètes pour calculer la moyenne des salaires. D’abord en tenant compte de l’économie d’une famille algérienne typique, pour ensuite réfléchir sur les niveaux d’impôts à imposer».

Evoquant « les autres catégories », le premier responsable de la Centrale syndicale a mis en avant « l’importance de la proposition portant impôt sur la fortune dans la mouture de la loi de finances complémentaire» pour « essayer de compenser la perte au Trésor public des recettes fiscales obtenues jusque-là auprès des travailleurs à bas salaires ».

Dans le même contexte, le syndicaliste affirme que « l’élargissement de l’assiette fiscale est une autre solution pour que les entreprises ne subissent pas les charges supplémentaires et en intégrant également les secteurs informels ». Cela permettra de « stabiliser les prix et augmenter le pouvoir d’achat pour les travailleurs » estime-

t-il. Il a, enfin, exprimé son souhait de «voir des efforts de l’Exécutif déployés pour sortir de cette spirale de l’augmentation des prix et maintenir un pouvoir d’achat réel».

Cependant, la question qui se pose d’elle-même est : comment cette mesure sera-t-elle concrétisée et surtout appliquée? Elle est synonyme d’un véritable casse-tête pour le gouvernement. En plus, d’après les fiscalistes, ça ne sera pas facile au vu des inégalités qu’elle pourrait provoquer.

Selon eux, « ce seront en premier lieu les travailleurs qui touchent un peu plus de 30 000 DA qui risquent d’être pénalisés, du fait que ceux qui touchent un peu moins (entre 25 000 et 30 000 DA) les dépasseront ». Cela aurait éventuellement un effet boule de neige pour les catégories des travailleurs en révisant à la hausse leurs salaires. En plus, si le Salaire national minimum garanti (Snmg fixé à 18 000 DA) augmente à la lumière de cette défiscalisation, on peut se demander alors si les revenus qui y sont indexés connaîtront eux aussi une progression, par effet de cascade ? Ceci contraindrait l’Etat à une augmentation des masses salariales, qui ne dit pas son nom, dans le secteur public, soulignent-ils, ce qui signifie des budgets supplémentaires dans un contexte de crise des finances publiques.

Dans le même registre, des experts financiers et des chefs d’entreprise (à l’exemple de l’ancien ministre Abderrahmane Benkhalfa et Sami Agli président du FCE, estiment que la véritable solution à cette situation de précarité fiscale réside dans la mise en place de mesures facilitant une dynamique d’investissement local et étranger générateur de croissance économique.

Cela assurerait, selon eux, l’essor d’un grand nombre d’entreprises publiques et privées permettant de verser des salaires plus importants et d’appliquer une politique salariale en fonction des performances et de la productivité, à l’instar de celles des pays développés, ce qui mènerait à l’élargissement de l’assiette fiscale.

En outre, la récupération de l’argent des oligarques et le recouvrement de sommes astronomiques de créances fiscales pourraient notamment oxygéner le fonctionnement de l’économie.