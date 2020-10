À Oran, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens Ugta, Salim Labatcha, a estimé, hier, que le projet d'amendement de la Constitution

soumis à référendum le 1er novembre prochain «est à même de garantir la protection des deniers publics, de rationaliser leur utilisation et de rompre avec toutes les formes de dilapidation et d'abus». Présidant l'ouverture d'une rencontre de sensibilisation sur le projet, organisée par la Fédération nationale des travailleurs du pétrole et du gaz (secteur pétrochimique) placée sous l'égide de l'Ugta et à laquelle de nombreuses branches syndicales du groupe Sonatrach y ont participé, Salim Labatcha a souligné que le projet d'amendement de la Constitution «apporte de nouveaux mécanismes qui incluent la lutte contre la corruption de manière efficace», ajoutant que «voter pour cette Constitution est une nécessité urgente pour atteindre cet objectif». L'intervenant a ajouté, dans le même contexte, que «les anciennes pratiques de corruption, d'abus et de dilapidation des deniers publics ont affecté négativement l'économie nationale, le fonctionnement des institutions de l'Etat et la vie sociale», ne manquant pas de relever que «le travailleur est le premier qui a subi les conséquences de ces dépassements». Le SG de la Centrale syndicale a, par ailleurs, indiqué que «la nouvelle Constitution est garante des acquis du Hirak du 22 février», tout en ajoutant que «la valorisation et la préservation des acquis du Hirak, notamment les changements revendiqués ne seront opérés qu'à travers la nouvelle Constitution et avec de nouvelles méthodes et règles de gouvernance». De son côté, le Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (Snapap) a appelé les citoyens à participer «massivement» au référendum du 1er novembre et de donner «un bel exemple de civisme et de nationalisme». Dans un communiqué publié, hier, le syndicat a appelé ses membres et l'ensemble des citoyens algériens, notamment les jeunes, «à se rendre massivement aux urnes pour exprimer leurs voix et s'ériger en exemple de civisme et de nationalisme, à travers l'expression pacifique et civilisée de tous les avis concernant ce document important». Pour le syndicat, il s'agit de «l'Algérie de la rupture avec la gouvernance unilatérale et l'abus de pouvoir, une Algérie stable, prospère, sécurisée et développée, fidèle au serment des chouhada».