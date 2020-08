Acteur incontournable de la rencontre gouvernement -patronats -travailleurs, l'Ugta a misé sur une approche nouvelle complètement dédiée au changement du statut du travailleurs et des entreprises publiques, pour marquer cette rencontre, à travers laquelle se sont articulés les principales préoccupations de la Centrale des travailleurs. À cet effet, le secrétaire général, Salim Labatcha, a insisté lors de son passage, hier, sur les ondes de la Chaîne 1, sur l'émergence urgente de nouveaux systèmes de gestion, précisant qu'«il est impératif de revoir les mécanismes de la gestion des entreprises publiques qui continuent d'être gérées d'une manière administrative et des instructions données par de simples coups de fil».

Relevant avec force, que «l'état actuel de l'économie nationale ne permet pas de soulever les préoccupations de la classe ouvrière, sauf pour la question de la garantie du paiement des salaires». À cet effet, il préconise comme mesures urgentes, d'«accorder des prêts sans intérêt pour les entreprises, afin qu'elles puissent garantir le payement des salaires dans le cadre de la solidarité entre institutions pour sortir de la crise actuelle, afin de préserver les postes d'emploi et la viabilité des entreprises, l'Etat doit s'impliquer davantage pour récupérer l'argent de l'informel, faciliter l'accès au crédit bancaire pour les investisseurs et assainir la gestion des entreprises publiques en privilégiant le choix des compétences pour les postes de responsabilités économiques». Des priorités qui font l'unanimité en hauts lieux, et font l'objet de réflexions profondes qui viendront justement impacter les recommandations qui découleront de cette conférence nationale, de façon à répondre efficacement aux premières urgences engendrées par les effets de la double crise, sanitaire et pétrolière.

Dans ce contexte, et à travers cet argumentaire, la Centrale syndicale qui a sombré longtemps sous le joug des alliances qui ont permis l'association malsaine de l'argent à la politique, semble aujourd'hui, faire peau neuve et ambitionne de revenir à sa première mission, en l'occurrence, oeuvrer pour protéger les intérêts des travailleurs et participer à l'édification du nouveau plan de relance économique.

Citant les plus grandes failles qui sont à l'origine des blocages et de la détérioration de la situation économique et par conséquent celle des travailleurs, le SG de l'Ugta, précise que «l'une des priorités du gouvernement est de récupérer l'argent de l'informel: parmi nos propositions, nous avons soulevé la nécessité d'une amnistie fiscale et des formules bancaires attractives pour tous ceux qui activent dans l'informel. L'urgence est à une véritable relance de l'économie nationale pourvoyeuse de postes d'emploi.

Nous insistons également sur la nécessité de la numérisation de l'administration du secteur économique». Des propositions qui vont dans le sens de l'analyse situationnelle avancée par le président de la République, sauf pour le recours à une amnistie fiscale, qui demeure un point encore à débattre, et pour lequel d'autres alternatives viendront qui seront issues des réformes profondes, telles que la révision du système fiscal et son adaptation à la réalité du terrain, de façon à en faire un foyer d'incitations à l'investissement et au développement et non une sanction comme cela a été précisé par le président de la République.