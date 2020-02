Le secrétaire général (SG) de l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Salim Labatcha a salué les mesures figurant au plan d’action du gouvernement dans son volet social, notamment les réformes visant l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen. S’exprimant en marge de la 3e journnée de la Conférence nationale de renouvellement de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (Fntieg), affiliée à l’Ugta, Salim Labatcha a salué «les mesures contenues dans le plan d’action du gouvernement pour l’application du programme du président, notamment dans son volet social, à l’image de la suppression de l’IRG (Impôt sur le revenu global) pour les revenus inférieurs à 30 000 DA et l’amélioration du pouvoir d’achat à travers la révision du Snmg (Salaire national minimum garanti).

Le responsable syndical a fait part de la satisfaction de la Centrale syndicale, quant à la révision de la subvention publique en vue de l’orienter vers les véritables bénéficiaires.

Relevant «les nombreux cumuls enregistrés, depuis 20 années, en matière économique et qui nécessitent une grande audace pour améliorer l’aspect social», Salim Labatcha a mis en avant «la nécessité d’adopter le dialogue social pacifique pour résoudre les différents problèmes».

A cette occasion, il a réitéré la disposition de l’Ugta à «collaborer avec tous les syndicats affiliés au service de l’intérêt des travailleurs».