Un regroupement des bases et des cadres syndicaux de l’Est de l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta) se tiendra demain à Skikda en présence de son secrétaire général, Salim Labatacha, a-t-on appris auprès de la Centrale syndicale. Présentée comme une première action de proximité de cette dimension régionale depuis l’élection de Salim Labatcha à la tête de l’Ugta, cette conférence s’inscrit dans le cadre de «la concertation permanente et constructive avec les bases des travailleurs, les cadres et les militants syndicaux», a indiqué la source.» Elle permettra à Salim Labatcha d’être à l’écoute attentive des préoccupations des travailleurs pour une prise en charge plus efficace de leurs problèmes et une meilleure défense de leurs intérêts économiques et leurs difficultés sociales», a-t-elle précisé. Cette rencontre régionale se veut être en «harmonie» avec les décisions, les recommandations et «l’esprit de rénovation» du 13e congrès de l’Ugta, tenu en juin dernier à Alger, qui a abouti à l’élection de Salim Labatcha comme nouveau secrétaire général de l’Ugta. Début septembre, ce dernier avait annoncé depuis Jijel que l’Ugta devait entamer «prochainement» l’organisation de regroupements régionaux pour collecter des propositions de la classe ouvrière et les remettre au pouvoir dans une démarche de sortie de crise politique. Concernant la position de l’Ugta face à la situation actuelle du pays, le responsable syndical a indiqué «partager l’avis qui appelle à la nécessaire organisation de l’élection présidentielle (...) pour sortir le pays de la crise» qui, a-t-il noté, «s’est répercutée sur l’activité des entreprises».