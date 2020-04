Le secrétaire général de l’Ugta, Salim Labatcha, a tiré, hier, la sonnette d’alarme quant « aux retombées négatives de la pandémie du Covid-19 sur les entreprises du secteur économique, publiques et privées, ainsi que sur l’emploi ». Cette crise s’ajoute au statu quo qui frappe les entreprises depuis juin 2014. Il s’agit, en somme, d’éviter la faillite de ces entreprises et leur permettre de continuer à assurer les salaires. « Il y a un aspect social à prendre en compte, si pour la Fonction publique le problème ne se pose pas, puisque c’est le Trésor public qui continue de prendre en charge les salaires de 50 % de fonctionnaires mis en congé, par contre le problème se pose pour le secteur économique public et privé », a-t-il ajouté. « Sans vouloir interférer dans la mission prioritaire des pouvoirs publics, qui reste bien entendu la gestion sanitaire de cette crise, il est impératif de signaler que les entreprises sont en train de faire face à une lourde charge. Elles devaient assurer les salaires durant cette phase de confinement alors que certaines de ces entités ont déjà cessé leur activité tandis que d’autres l’ont réduite considérablement », a-t-il indiqué. Cela, dit-il « grève considérablement la trésorerie de ces entreprises ». « Il est temps que les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les opérateurs publics et privés enclenchent une concertation multilatérale pour trouver des mécanismes à même d’amortir les effets de la crise sanitaire sur les entreprises et voir comment les accompagner pour qu’elles puissent trouver leur équilibre d’avant le coronavirus », a-t-il estimé. S’il s’inscrit en porte-à-faux contre l’amnistie fiscale, en revanche il appelle le gouvernement à mettre la main à la poche pour assurer la pérennité des postes d’emploi. Sur un autre plan, il a appelé à une assistance particulière de la part de l’Etat pour les professions libérales et artisanales. « Nous avons tendance à parler uniquement des entreprises et des salaires de leurs employés, mais il faut parler aussi des petits métiers. Eux aussi doivent bénéficier d’une assistance et d’un suivi pour pouvoir trouver des mécanismes d’aide », a-t-il déclaré. Pour sa part, le FCE plaide pour un plan de relance économique. Son président, Sami Agli, a appelé à un plan de relance pour minimiser l’impact de la pandémie du

Covid-19 sur l’économie nationale et sauver les entreprises algériennes en difficulté. « Nous sommes aujourd’hui frappés de plein fouet par cette crise sanitaire (...) nous sommes en contact permanent avec nos membres et nous avons des remontées très négatives, le Covid-19 tue malheureusement des humains, mais en parallèle, il est en train de tuer beaucoup d’entreprises », a-t-il indiqué. Les entreprises, poursuit-il, « souffrent d’une crise qui s’installe d’une manière transversale dans l’ensemble des secteurs d’activité ». « Nous plaidons pour le maintien à tout prix de l’activité économique. Nous devons nous battre pour sauvegarder les emplois le plus longtemps possible », a-t-il lancé. Soulignant l’importance d’un plan de relance pour l’après Covid-19, il a estimé que « les entreprises ont besoin surtout d’un moratoire fiscal et parafiscal et d’un report automatique des engagements bancaires ». De son côté, le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) propose de mettre en œuvre un revenu de solidarité au profit des travailleurs privés affectés par la crise sanitaire. Le Care a évoqué, dans sa réflexion, les employés du secteur privé, particulièrement ceux relevant du secteur informel et qui, dans l’incapacité de travailler, perdent ainsi la seule source de revenus à laquelle ils pouvaient accéder. Il estime que « la résilience de la population va être mise à rude épreuve, au-delà d’un mois de confinement, d’inactivité et d’assèchement progressif de ses revenus », ajoutant qu’il « paraît nécessaire que l’engagement verbal des pouvoirs publics de ne laisser personne de côté », puisse être suivi d’une traduction concrète sur le terrain ». Pour sa mise en œuvre, le Care s’est référé à la dernière enquête de l’Office national des statistiques (ONS), datée de mai 2019, qui estime que la totalité des personnes occupées se chiffrait à 11,3 millions, parmi lesquelles 7 millions sont employées par le secteur privé.