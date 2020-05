«Le déconfinement est entre les mains des citoyens.» C'est avec cette phrase lourde de sens que le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre influent du Comité de suivi de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, nous a résumé la situation du Covid-19 en Algérie. Si l'on veut en finir rapidement, il faut enfin faire preuve de civisme et de responsabilité collective en respectant les règles de distanciation sociale, d'hygiène et surtout l'obligation de porter un masque.

Le confinement a été reconduit encore pour 15 jours par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Une situation contraignante pour plus d'un, notamment certains commerçants et les travailleurs journaliers. Mais, a-t-on le choix, face à une épidémie qui menace des millions de citoyens? Dans cette affaire, les seuls à blâmer ce sont ceux qui font encore preuve d'égoïsme, en faisant fi des recommandations sanitaires. Ils continuent une vie normale sans se soucier des conséquences de cet ennemi invisible. On a pu les voir à «l'oeuvre» pendant le Ramadhan, durant la course à la «z'labia» et le «kalb el louz» ou encore dans la prise d'assaut des magasins d'habillement qui ont été fermés quelques jours après leur réouverture. Ils continuent leur lancée en refusant de se conformer à l'obligation de porter les masques, malgré les campagnes de sensibilisation et de répression. Pourtant, sans le savoir, beaucoup sont des porteurs sains qui propagent la maladie à travers leur inconscience. Il est encore temps de changer les choses, les 15 prochains jours sont l'occasion de s'unir tous contre la maladie. Ensemble nous vaincrons comme l'ont fait les habitants de Tamanrasset, Illizi, Tindouf et Saïda. Ces quatre wilayas ne sont plus en confinement depuis jeudi dernier, grâce à l'implication des citoyens qui se sont soumis aux règles dictées par les autorités sanitaires. Une prise de conscience commune qui a donné ses fruits. Ils ont enregistré des résultats épidémiologiques favorables durant les 15 derniers jours, comme le souligne la chefferie du gouvernement. «Cette décision est motivée par les résultats favorables enregistrés au niveau de deux indicateurs: la stabilisation du nombre de nouveaux cas décomptés à 15 jours d'intervalle (11 mai et 26 mai 2020) et le taux de reproduction ou Ro qui est intérieur à 1 (Ro 3)», précise le Premier ministère dans un communiqué. «Ces indicateurs constituent des objectifs qui peuvent être atteints par d'autres wilayas, en fonction du degré d'observance des règles et consignes sanitaires», ajoute la même source. Ne sommes-nous pas capables de nous inspirer de ces régions où le port du masque est appliqué par une grande majorité des citoyens avant même qu'il ne devienne obligatoire? En fait, la donne est simple, durant la prochaine quinzaine, c'est vaincre ou mourir. Nous n'avons pas le choix. Si l'on veut commencer à retrouver une vie normale, il faudra se sacrifier durant les jours à venir et prendre le maximum de précautions. Si nous avions respecté les règles élémentaires durant le mois dernier, on serait aujourd'hui déconfiné. La balle est dans notre camp. D'ailleurs, le gouvernement le fait très bien comprendre en menaçant de passer à des mesures plus sèvères si les citoyens ne jouaient pas le jeu. «En cas de relâchement de la discipline et de nos comportements à l'égard des mesures de précaution édictées, les pouvoirs publics pourraient être amenés à renforcer de nouveau les mesures de confinement», soutient le gouvernement. Une mise en garde valable également pour les wilayas déconfinées. «Il a été observé dans des wilayas où les citoyens ont respecté les mesures de prudence nécessaires pour leur protection et celle de leur entourage, que des résultats significatifs ont été obtenus. Mais ces indicateurs demeurent fragiles et pourraient connaître une détérioration rapide en cas de relâchement», note la même source.

Le gouvernement appelle, dans ce sens, les citoyens et les citoyennes à poursuivre les efforts déployés en matière de respect des mesures d'hygiène, de l'obligation du port de masque, de distanciation sociale et de l'ensemble des mesures barrières édictées par l'autorité sanitaire à l'effet de contribuer à la rupture de la chaîne de propagation du Covid-19. Le message est on ne peut plus clair: la solution est entre les mains des citoyens. On a 15 jours pour vaincre le virus...