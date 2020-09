Après l'APN qui l'a adopté à la quasi-unanimité des députés présents dans l'hémicycle, le projet de révision constitutionnelle a atterri, hier, sur la table de la Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, du Conseil de la nation. Le Premier ministre, qui a défendu le projet devant les sénateurs, a mis en avant le concept de «rupture totale avec les pratiques du passé». Abdelaziz Djerad, qui ne semblait pas du tout préoccupé par les critiques d'une partie de l'opposition, a revendiqué cette rupture «en termes d'élaboration que de contenu». En effet, la mission du Comité d'experts n'a subi aucune ingérence de la part du pouvoir exécutif. Il n'y eut pas de «monsieur Constitution» rattaché à la présidence de la République, comme ce fut le cas, par le passé. L'autre «rupture» dans l'élaboration du texte tient à la transparence. La première mouture, somme toute technique, a été rendue publique et transmise à pas moins de 700 organisations politiques et sociales, en sus des personnalités nationales. Une large diffusion qui a permis à d'innombrables acteurs de commenter le travail des experts et émettre leurs observations. Le Comité d'experts a été destinataire de plus de 5 000 propositions. Celles-ci ont émané de toutes les sensibilités idéologiques et de la société civile, également. La grande majorité de contributeurs a vu, d'une manière ou d'une autre, sa touche dans la mouture finale et ils sont très nombreux, les partis qui reconnaissent cet état de fait, même le MSP, dont le groupe parlementaire s'est abstenu à l'APN.

Cette «rupture» dans l'élaboration a induit automatiquement une rupture dans le contenu. Hier, au Sénat et mercredi dernier à l'APN, le Premier ministre a détaillé le contenu. Les libertés individuelles et collectives, l'indépendance de la Justice, les rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif, la limitation des mandats pour les députés, la constitutionnalisation de l'observatoire de lutte contre la corruption et le rôle politique désormais majeur accordé à la jeunesse, sont autant de points de rupture avec les précédentes Constitutions.

En brisant la logique du système dans le fond et dans la forme, le projet de la nouvelle Constitution répond «aux aspirations du peuple à édifier un véritable Etat démocratique qui mettra l'Algérie à l'abri des dérives autoritaires et despotiques qu'elle a connues», a souligné le Premier ministre devant les sénateurs. Il ne pouvait en être autrement après l'élan «pacifique authentique» du 22 février 2019. Pour Djerad, le projet est une continuité naturelle au Mouvement populaire. Il vient donner un socle à une prise «de conscience et de responsabilité devant l'Histoire et en préservation du serment des chouhada». La formidable émergence du peuple dans la sphère politique a impacté «fortement et profondément» les institutions d'un Etat, qui a cédé «à la corruption érigée en système de gouvernance et a fragilisé la cohésion sociale». De fait, «l'Etat s'est retrouvé face à un danger qui met en péril son intégrité territoriale et sa sécurité nationale», rappelle le Premier ministre, soulignant que le projet de la nouvelle Constitution instaure les mécanismes qui éviteront les erreurs du passé à travers une véritable séparation des pouvoirs, un renforcement effectif des prérogatives du contrôle parlementaire et l'harmonie entre les pouvoirs. Ces principes, largement développés dans le projet soumis aux membres du Conseil de la nation, visent «une réforme globale» de l'Etat et de ses institutions.

Il reste néanmoins que l'adoption par les deux chambres du Parlement n'est qu'une étape dans le processus de promulgation de la nouvelle Constitution.

Le référendum du 1er novembre prochain est, disent les observateurs, le véritable test que le président devra réussir. Cela ne peut se réaliser qu'à travers un large débat. Le ministre de la Communication promet d'aller vers «la société civile, les associations, les personnalités, les experts, les partis agréés et toutes les franges de la société algérienne pour les associer au processus référendaire». Le ministre fixe la date du 16 septembre prochain pour l'entame des débats. Il n'est pas besoin de préciser que de la nature des débats, le professionnalisme des modérateurs et la pluralité des opinions, dépendra le succès de la démarche présidentielle.