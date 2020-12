Il était l'un des rares à pouvoir dire «non» à Abdelaziz Bouteflika. C'était également l'un des derniers survivants des «Malgaches». Noureddine Yazid Zerhouni a rejoint ses compagnons! Il a été inhumé, hier, au carré des Martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. Il a eu droit à un ultime hommage.

Malgré les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, une foule nombreuse était venue l'accompagner à sa dernière demeure. Il y avait bien évidemment ses anciens camarades de lutte, mais aussi beaucoup de ceux qui l'ont côtoyé après l'indépendance, durant ses années à l'ANP ou au niveau des l'administrations.

Des officiels étaient également présents à ses obsèques. Il s'agit, notamment du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, des membres de sa famille et des proches. L'ancien ministre de l'Intérieur est décédé, dans la matinée de vendredi dernier, à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja à Alger, à l'âge de 83 ans des suites d'une longue ma-ladie.

Né en 1937 en Tunisie, il avait rejoint les rangs de l'Armée de Libération nationale (ALN) au sein de laquelle il est devenu membre actif, avant d'intégrer le ministère de l'Armement et des Liaisons générales (Malg) qui était le service de renseignement de l'ALN. En 1958, il dirige, au sein du Front de Libération nationale (FLN) la création de la direction de la documentation et des recherches (DDR), puis il est nommé pour diriger les services de renseignement de l'ALN.

Il a été l'un des stagiaires les plus brillants de l'Ecole des cadres que Abdelhafid Boussouf avait fondée à Oujda, entre septembre et décembre 1957, pour former des commissaires politiques affectés aux différentes zones que comprenait la Wilaya V historique, dont il était le commandant. «Si Yazid» devient responsable, dès l'indépendance du pays, des services opérationnels de la sécurité militaire.

Mis à la disposition de l'état-major de la wilaya V historique, dès la fin de son stage, Yazid fut chargé des opérations de recueil de renseignements sur le dispositif militaire ennemi, à la frontière algéro-marocaine, dans le but de faciliter le passage de l'armement et des hommes entre les territoire algérien et marocain. Cette tâche, extrêmement importante dans la poursuite de la guerre de libération, valut à Yazid de gagner rapidement une promotion bien méritée d'adjoint au responsable des renseignements militaires lors de la création de l'état-major Ouest.

En 1961, il fait partie de la délégation algérienne aux Accords d'Evian en tant qu'expert militaire. Après l'indépendance, il eut à veiller, dans des conditions dignes d'un roman d'espionnage, à la collecte des archives des services du Malg entreposées au Maroc et à leur transport vers l'Algérie.

Le défunt a ensuite été ambassadeur d'Algérie dans plusieurs pays, notamment à Washington, Mexico et Tokyo. Avec l'arrivée de Bouteflika au pouvoir en 1999, il intègre le gouvernement. L'ex-président de la République voulait rehausser son gouvernement avec un homme dont la réputation de serviteur de l'Etat n'était plus à faire. Il est nommé ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales. Un poste des plus «puissants» qu'il occupera pendant plus de 10 ans.

Il est ensuite mis au placard en lui créant un poste de vice-Premier ministre, sans prérogatives. Il y restera jusqu'au

3 septembre 2012 avant de prendre sa retraite. Il se sera distingué en étant l'un des rares à s'opposer à la fameuse loi sur les hydrocarbures de Chakib Khelil.