Se trouvant au coeur des solutions prônées par les pouvoirs publics, pour amorcer une relance efficiente de l'économie, l'entreprise relevant du domaine public et privé représente le point nodal de la nouvelle stratégie économique. Celle-ci repose essentiellement sur la protection de la production nationale et nécessite l'émergence d'un tissu de TPE et PME, à même de renverser la tendance rentière qui caractérise l'économie nationale et la fragilise. Dans ce sens, l'Union nationale des entreprises publiques fait savoir à travers un communiqué, «son entière disposition à multiplier les efforts pour contribuer avec plus d'efficacité à la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures consignées à l'issue de la Conférence nationale sur la relance économique». Une position qui découle de la conviction que «la démarche prônée pour traduire concrètement les orientations du président de la République afin d'insuffler à l'économie nationale un rythme soutenu, permettra à l'entreprise nationale de s'adapter aux importantes évolutions et transformations enregistrées dans le monde en relevant les nombreux défis aggravés par la crise sanitaire, auxquels elle se trouve confrontée».

Revenant sur les grands axes de la Conférence nationale, les membres du bureau de l'Unep réaffirment leurs engagement à accompagner les réformes, et considèrent que «les recommandations adoptées par la conférence visant l'amélioration de l'environnement de l'entreprise, lui permettront de fonctionner dans un cadre serein en favorisant l'accroissement des rendements et des performances de l'outil national de production et, par voie de conséquence, l'insertion de l'économie nationale dans la voie durable de la croissance et du progrès».

Ils préconisent, dans le but de renforcer les chances de réussite de cette approche nouvelle, de «procéder à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une série de rencontres, avec, notamment les gestionnaires publics pour débattre de thèmes en relation avec la stratégie de relance économique et le rôle de l'entreprise publique dans cette nouvelle dynamique». Il faut dire que plus que jamais, la concertation et le dialogue sont requis pour établir un état des lieux, qui permettra d'éviter de retomber dans les erreurs du passé.