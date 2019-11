Enfin, l’arbre le plus mythique de la Méditerranée a sa propre journée. L’olivier sera, dès cette année 2019, célébré chaque 26 novembre. Réuni en sa 206e session, le Conseil exécutif de l’Unesco a, en effet, adopté le 16 avril 2019, la résolution 206/EX41, instituant le 26 novembre. Journée mondiale de l’Olivier. Le projet de résolution avait été introduit par les délégations du Liban et de la Tunisie auprès de l’Unesco où elles y ont démontré l’extrême ancienneté de cet élément naturel puisque dans sa forme sauvage l’olivier remonte à environ 11 000 ans. Arbre mythique, chargé de symboles comme la force, la fécondité, la richesse, la paix, la convivialité, la lumière, l’olivier est un agent de lutte contre le réchauffement climatique, la pollution, la désertification et l’érosion. Il est nécessaire aussi de rappeler la portée historique, mythologique et symbolique de l’olivier, sans oublier que l’olivier est consacré symbole de paix entre les hommes et symbole d’activité humaine en paix avec la nature. Toutefois, si ces deux pays méditerranéens sont à saluer au plus haut degré, il convient de signaler l’absence injustifiée de l’Algérie dans ce genre d’initiative. Celle-ci est inexplicable, d’autant plus que c’est l’un des pays qui regorgent de symboliques mythifiant cet arbre. C’est en Algérie que se trouve l’olivier le plus ancien de l’humanité. Les scientifiques le nomment l’olivier de saint Augustin, car il pousse sur le mont Sidi Messaoud, juste à côté du mausolée de ce saint dans la wilaya de Souk Ahras.

Le professeur Douglas, du laboratoire américain de Tuscan, en Arizona, avait en fait effectué une expertise dendrochronologique en 1953, à la veille de la célébration du 1600e anniversaire de saint Augustin. L’âge de cet arbre a été estimé, cette année-là, à plus de 2.900 ans.

Le retard accusé par l’Algérie, hélas, ne se situe pas uniquement au chapitre du patrimoine, mais aussi dans le domaine économique. Notre pays ne fait pas partie des plus grands producteurs mondiaux d’huile d’olive. Sa place, il l’a abandonnée au profit de l’Espagne, la Tunisie, la Grèce ou l’Italie, voire même des pays comme le Liban et la Turquie. L’Algérie ne parvient malheureusement pas encore à avoir un label à placer sur les circuits internationaux. Jusqu’à présent, la production d’huile d’olive en Algérie n’est pas arrimée aux normes et aux standards institués par l’OIC (Oil International Council). Quelques initiatives commencent à germer par-ci, par-là, mais le passage à l’international est encore loin.

Souvent les producteurs évoquent les obstacles bureaucratiques, ainsi que l’insuffisance des laboratoires de certification. Toutefois, ce détail technique n’est pas la seule embûche qui freine le développement de la filière.

L’absence d’un vrai marché national aux normes modernes est un grand obstacle au passage à l’international. Jusqu’à présent, l’huile d’olive de Kabylie, à titre d’exemple, est vendue dans des emballages perdus et jetés par les autres industries.