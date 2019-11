Pour mettre fin à la colère des travailleurs de l’ADE, unité de Annaba, l’Union de wilaya de l’Ugta, a décidé de prendre le taureau par les cornes, en prenant comme mesure la dissolution de la section syndicale, celle-ci faisant l’objet de plusieurs actes de contestations, revendiquant le départ du syndicat. Une action motivée par le malaise vécu par les travailleurs de l’Algérienne des eaux de Annaba. Un état d’âme à fleur de peau pour des centaines d’employés de cette institution qui, outre la revendication de la dissolution de la section syndicale, ont également exigé le départ du coordinateur et le vote pour un nouveau syndicat. Au motif de ces revendications indiscutables, les conditions socioprofessionnelles des travailleurs de l’ADE. Selon des cadres de cette dernière, l’Union de wilaya de l’Ugta a jugé nécessaire de dissoudre le syndicat pour, éviter toute situation conflictuelle, surtout que ce dernier arrive à la fin de son mandat. Pis encore l’alternative à cette décision est motivée par plus de 600 signatures favorables à un retrait de confiance de la section syndicale présidée par le coordinateur. Ces derniers à qui on reproche «l’inertie de la gestion, des préoccupations des travailleurs». Plus grave encore, les syndicalistes et le coordinateur contestés sont accusés d’œuvrer uniquement pour leurs intérêts personnels», ont fait savoir nos interlocuteurs qui ont souligné que «depuis la prise des commandes de la section syndicale par les présumés porte-paroles des travailleurs, aucun acquis socioprofessionnel n’a été réalisé » Et pourtant, la situation ne cesse de se dégrader. Sur ce volet, nos interlocuteurs ont mis en avant leurs doléances, dont surtout l’augmentation du salaire de base et l’état des lieux. Situation infligeant de plus en plus de difficultés de travail au personnel. Sur ce dernier point, il faut reconnaître que l’ADE unité de Annaba, n’est pas à envier, notamment pour la détérioration des locaux et les conditions inappropriées, que la section syndicale s’obstine à ne pas constater, «et pourtant, ils sont plus que visibles», nous dit-on. Ce sont ces raisons et bien d’autres qui ont poussé les travailleurs à se révolter contre un syndicat incapable d’assumer la mission, pour laquelle il a été désigné. «C’est un syndicat bon à rien, c’est un syndicat de prestige et d’affairisme, à la solde de l’Ugta de l’ancien système», s’est élevée une voix au sein des cadres. Par ailleurs, et selon un interlocuteur parmi nos sources, «la décision de dissolution de la section syndicale devra être sciemment notifiée à l’administration», nous dit-il.