Comme attendu, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire en visite de travail et d’inspection à la 4ème Région militaire s’est prononcé sur la situation actuelle qui prévaut dans le pays, témoignant avec une grande admiration et fierté, l’élan populaire qui s’est propagé à travers tout le pays, dans une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l’adhésion du peuple autour de son Armée.

Le vice-ministre assure encore une fois que le Haut commandement de l’ANP n’a aucun objectif politique. Ainsi le vice-ministre déclare lors d’une allocution : «Je tiens à affirmer, une fois encore, en cette honorable occasion, que nous enregistrons avec une grande admiration et fierté, cet élan populaire qui s’est propagé à travers tout le pays, lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories confondues, hommes, femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont sortis dans une des plus belles images de cohésion, solidarité et d’adhésion du peuple autour de son Armée, scandant, d’une seule et même voix, des slogans patriotiques exprimant dans leur ensemble la volonté de se diriger massivement aux urnes le 12 décembre prochain, afin de faire réussir les présidentielles et contribuer par conséquent à édifier un avenir prometteur.»

Estimant que : «Tel est le peuple algérien et telle est l’Algérie.» Ce fut l’occasion pour le chef d’état-major de rappeler que «notre attitude envers notre peuple est toujours basée sur l’action et le travail et non pas uniquement par les paroles ». Pour le vice-ministre, «les paroles sincères sont celles qui se concrétisent réellement sur le terrain, celles où les citoyens y perçoivent leur sincérité et ressentent leur fidélité et dévouement ».

Le Haut commandement n’a aucune ambition politique

Dans le même ordre d’idées, le général de corps d’armée a tenu également à rappeler, «nous n’avons aucune ambition politique et nos objectifs ne sont autres que nationalistes, des objectifs pour le bien de l’Algérie et de son peuple », sans manquer de saluer ce peuple dont dira encore le vice-ministre « nous sommes fiers d’appartenir, fiers également de connaîtra de manière approfondie et globale ses orientations de principe ; ces orientations populaires envers lesquelles nous avons de tout temps et continuons à avoir des positions constantes et œuvrons en même temps à être une source de sécurité et de protection pour notre peuple».

Dans ce même contexte, le général de corps d’armée ne manquera pas de souligner «Le peuple algérien a pu réaliser, grâce à sa prise de conscience, son accoutumée ingéniosité et son sens patriotique illustre, à travers les marches populaires fidèles à leur patrie et appuyant son armée et son commandement nationaliste moudjahid, les intentions de ces parties haineuses que la cohésion du peuple avec son armée dérange tant.» Ces parties, que le vice-ministre a qualifiées d’ennemis «ont compris que l’authentique ligne de conduite fidèle à la glorieuse Révolution de Novembre, est la ligne de conduite qui récolte victoire après victoire», a-t-il ajouté. Pour lui : «La vérité s’élève au-dessus de tous et rien ne peut s’élever au-dessus d’elle, et le dernier mot reviendra toujours aux hommes libres et dévoués qui ont su préserver le serment des vaillants chouhada et qui se tiennent en rempart face à ceux qui ont causé cette crise, parmi la bande et ses inféodés qui ont perdu tout lien avec le peuple algérien et toute relation avec son histoire et ses principes patriotiques authentiques.»

Toujours en s’adressant à cette bande et ses relais qui tentent de noircir l’espoir du peuple, le vice-ministre affirme : «Ceux-là mêmes qui ont eu la réponse adéquate et appropriée de la part du peuple algérien à travers tous les recoins du pays, ce peuple qui a démontré, qui démontre encore et démontrera à l’avenir, que c’est un peuple fidèle, de par sa nature et sa spontanéité, envers ceux qui le protègent et qui sont proches de lui, à chaque fois que les épreuves deviennent plus rudes.»

Béni soit le peuple

Très touché par le geste de ceux qui sont sortis défendre le pays et l’armée, le général de corps d’armée s’exprimant à leur égard atteste : «Béni soit ce peuple noble qui défend avec force l’Armée nationale populaire, car la cohésion entre le peuple et l’Armée est une cohésion indissociable et intimement soudée. C’est là que réside le triomphe pour l’Algérie et la déperdition imminente de ses ennemis.»

Il poursuit : «Nous sommes fiers de cette adhésion et de cette cohésion sincère. Nous confirmons également ce que nous avons dit auparavant, lors d’occasions précédentes, à propos de ce peuple dévoué, jaloux pour son pays, que nous avons si bien connu durant la glorieuse Révolution de Libération et durant la lutte contre le terrorisme, j’ai dit que tout ceci s’est concrétisé sur terrain à travers ces marches populaires spontanées soutenant l’Armée nationale populaire et la tenue des présidentielles.» Pour le vice-ministre ce geste grandiose qui est cette adhésion, signifie, dira-t-il, «indubitablement que notre peuple a constaté concrètement que son Armée est restée attachée effectivement et sur le terrain, voire en son for intérieur, au principe de rester toujours au sein du peuple algérien, grâce à son Commandement moudjahid imprégné des valeurs de fidélité envers cette chère patrie, et des principes d’attachement dévoué aux constantes fondamentales de l’identité nationale et œuvrant fidèlement à préparer le terrain afin que règnent ces valeurs et ces principes et deviennent effectivement le socle sur lequel sera bâti l’Etat algérien dans son authentique creuset novembriste comme l’ont voulu les vaillants chouhada et pour lequel les braves moudjahidine ont combattu». Pour le général de corps d’armée il reste que l’importance est aussi la prochaine élection présidentielle dont il dira «l’intérêt de la patrie signifie certainement que le peuple algérien veille, avec intégrité et liberté, en s’acquittant de son devoir électoral, à faire preuve de raison, à recourir à la conscience et privilégier l’intérêt suprême de l’Algérie et de l’avenir de ses enfants. Par conséquent, il veillera lors de son choix parmi les cinq candidats, pour élire le prochain président de l’Algérie, à prendre en considération celui qui possède la capacité de gouverner le peuple algérien et l’Etat algérien et le hisser à la place prestigieuse qui lui revient parmi les nations».

Le choix d’un président capable de satisfaire les revendications pressantes du peuple

Pour le vice-ministre, le prochain président outre qu’il doit jouir d’une capacité pour répondre aux demandes du peuple, notamment les demandes pressantes et à ce propos, il souligne que le prochain président «outre le fait qu’il ait la capacité suffisante et nécessaire de satisfaire les revendications pressantes et légitimes du peuple algérien, dans l’unité et la cohésion entre tous les enfants de l’Algérie à travers tout le pays». Effectivement, ajoute-t-il «l’Algérie a besoin de celui qui puisse ouvrir à son peuple les portes de l’espoir pour un meilleur lendemain et un avenir prometteur, et quiconque mû par la bonne volonté et la bonne intention, Allah l’assistera et guidera ses pas ». Enfin avant de conclure il a aimé dire : «Je fais appel de cette tribune à toutes les franges du peuple algérien à travers tout le pays, à se tenir la main dans la main et mettre l’Algérie et son intérêt suprême au-dessus de toute considération et de participer à ce rendez-vous qui sera avec l’aide d’Allah une véritable fête nationale par excellence et une porte ouverte sur le bonheur et la prospérité pour l’Algérie et son peuple, ouvrant grande la voie face au parachèvement de l’édification de l’Etat national algérien moderne.» Ceci bien sûr tout en saluant le rôle de l’ANP en attestant : «Je tiens encore une fois à souligner notre fierté du rôle vital de l’Armée nationale populaire, considérant que c’est une Armée que la glorieuse Révolution de Libération a façonnée, et qui a pu durant cette étape particulière que traverse notre pays, accompagner le peuple algérien dans ses marches pacifiques, ce qui a permis de protéger les institutions de l’Etat et sauvegarder leur dignité et leur continuité, fortes de leur peuple et protégées par leur Armée, outre la réalisation de la plupart des revendications populaires.»

L’armée est attachée à son peuple

Non sans avoir ajouté que «l’ANP étant le pilier de l’Etat, a pris conscience tôt de la gravité de l’abject complot qui se tramait en silence contre l’Algérie et son peuple, un complot qui visait à ébranler les fondements de l’Etat national. Ainsi, elle a assumé sa responsabilité historique et a réussi avec sagesse et perspicacité à sauver le pays du danger qui le guettait et vaincre les ennemis de la patrie». Le vice-ministre mettant en garde les aventuriers ajoute « Elle sera aux aguets contre quiconque tente de porter atteinte aux fondements de la nation et à l’intégrité territoriale et l’unité populaire. Tout ceci sera possible grâce à la fédération des efforts entre le peuple et son Armée, car le peuple est l’Armée et l’Armée est le peuple. Nous avons pu ensemble, malgré les difficultés rencontrées, faire tomber les têtes de la bande et les corrompus, notamment après que la justice a récupéré ses prérogatives et sa liberté.» Le vice-ministre s’engage une nouvelle fois : «Nous nous engageons aujourd’hui comme nous l’avons fait hier, devant Allah et la patrie, à ce que cet effort et ce parcours se poursuivent jusqu’à ce que nous amenions le pays à bon port et que nous tous ensemble, peuple et Armée, sommes capables de tracer la voie prometteuse de l’Algérie, qui répond aux espérances et aspirations de ses enfants et la hisse à la place qu’elle mérite parmi les nations. L’histoire est impitoyable et quiconque trahit le pays et l’Algérie précisément, il trahit Allah. Et qui trahit Allah, il se fait tort à lui-même.» Voilà un discours qui devrait aussi bien répondre aux instigateurs des troubles, que rassurer le peuple à la recherche d’une stabilité.