La sécurité et l’unité du pays, ont été les maîtres-mots, lors du discours du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, adressé à la nation hier: «Je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un hommage appuyé à notre peuple pour la maturité et la lucidité dont il a fait montre durant cette période sensible, à travers un comportement civique exemplaire», a -t il- tenu à préciser.Avant de revenir sur l’aspect pacifique qui a caractérisé les marches populaires depuis le 24 février passé, indiquant que «la retenue dont ont fait montre nos concitoyens et nos forces de police et de sécurité a permis de préserver le caractère pacifique des manifestations et constitue, assurément, un acquis civilisationnel dont notre pays ne peut que s’enorgueillir». Dans ce sillage, le chef de l’Etat a tenu à souligner l’importance des droits essentiels des citoyens algériens, «à cet égard, il me plaît de souligner que si tout doit être fait pour que les droits fondamentaux et les libertés consacrés dans notre Constitution, notamment le droit de s’exprimer et le droit de manifester, soient pleinement respectés et protégés, il y a lieu de veiller, dans le même temps, à ce que l’exercice de ces droits puisse se faire dans le respect d’autrui et surtout dans le plein respect des lois de la République et que leur expression ne soit pas détournée à des fins attentatoires à la stabilité de notre pays et à son unité nationale».Dans le même ordre d’idées, et s’exprimant sur l’organisation de l’élection présidentielle, le chef de l’Etat, réitère son appel pour éviter les éventuels dérapages qui peuvent découler de cet évènement et précise que «c’est aussi la seule voie à même de leur permettre d’écarter les propositions hasardeuses, voire aventurières et de déjouer les dangers et les desseins hostiles visant à conduire le pays vers le vide constitutionnel et l’absence d’Etat et à l’entraîner ainsi dans la spirale de l’anarchie et la déstabilisation ». Dans le but de rappeler, que le plus important demeure l’unité de l’Algérie, le chef de l’Etat a insisté sur la mobilisation de tous «l’Algérie est notre patrie à tous, il nous appartient de la défendre et d’œuvrer à travers le dialogue à réunir les conditions à même de construire un avenir prometteur, un avenir dont rêvaient nos parents et aïeuls et pour lequel luttent aujourd’hui les générations futures avec audace, détermination et loyauté. Mobilisons-nous tous pour défendre et protéger ce pays, et pour renforcer son unité, sa sécurité et sa stabilité et pour rester fidèles au serment fait à nos martyrs et à la hauteur de leur héritage» conclut-il.