L'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou vient de rendre publique une série de gestes barrières en prévision de la rentrée prochaine. Prévue le 23 août, cette dernière semble être bien préparée par les responsables de cette enceinte. Une batterie de mesures a été mise en place lors de la réunion des doyens de toutes les facultés, afin d'assurer la sécurité des étudiants, des enseignants et du personnel contre le Covid-19 qui continue de sévir dans notre pays.

Aussi, un protocole cadre a été mis en oeuvre pour, justement, garantir une reprise et une clôture universitaire sans incidents. Parmi les points les plus importants de ces mesures, le communiqué de l'université cite les niveaux à petits effectifs d'étudiants qui se feront en une seule vague et les filières à gros effectifs en deux à trois vagues. La réduction des effectifs des groupes (16 étudiants/50 m2) et l'obligation du port du masque de protection, la désinfection périodique des locaux pédagogiques et administratifs sont également indispensables.

Au volet de la restauration, il convient de noter que les responsables de l'université ont décidé de laisser les restaurant fermés, jusqu'à nouvel ordre. Les repas, de jour comme de nuit, seront servis, précise le communiqué, avec des plats à emporter. Ces dispositions rigoureuses visent à assurer la sécurité des étudiants et du personnel concernant également le transport. Il est recommandé de respecter une charge maximale de 25 étudiants pour chaque grand bus. Au volet pédagogique, notons également que la direction de l'université a confié ce problème aux différents comités scientifiques. Ces derniers établiront des programmes, selon les besoins et la situation, dans chaque faculté. Ces structures, faites d'enseignants et autre personnel pédagogique, établiront des volumes horaires selon les moyens de chaque faculté, en places pédagogiques et autres salles. L'on annonce déjà la mise sur pied d'un plan de reprise adapté et modulé selon la situation.

Sur un autre registre, il convient de rappeler que l'université de Tizi Ouzou connaît des difficultés d'un autre ordre. La sécurité dans les cités et les campus est le ventre mou de cette institution, qui en souffre énormément. Depuis quelques années, les étudiants n'ont pas cessé d'alerter les pouvoirs publics sur la situation alarmante qui prévaut dans les cités, mais sans

enregistrer aucun écho. Des agressions ont été nombreuses à être signalées avec parfois des morts parmi les étudiants. Le dernier drame connu à ce sujet est un jeune étudiant poignardé mortellement par des extras, devant le portail de l'université.

Pour alerter sur leur désarroi, les étudiants ont organisé de nombreuses actions de protestation, mais sans aucune réponse. Des marches et des fermetures de campus ont marqué ces dernières années avec de nombreuses grèves cycliques, mais l'insécurité continue encore de régner dans les campus. Ce volet est très important, affirment les étudiants, qui ne veulent pas entendre parler des problèmes de places pédagogiques avant de revoir leur cité dans la sécurité et la sérénité, comme jadis.