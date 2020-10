L'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella d'Oran verra à la prochaine année universitaire 2020-2021 l'ouverture de la faculté des lettres et des arts et de l'institut de traduction. Ces deux nouvelles infrastructures, réalisées au pôle universitaire de la localité de Belgaïd à l'est d'Oran, totalisent une capacité d'accueil de 4 000 places pédagogiques disposant de six amphithéâtres, 23 salles de conférences, 24 salles de cours, deux salles de lecture d'une capacité de 500 places, quatre espaces d'informatique, trois autres d'Internet, trois laboratoires et d'autres structures pédagogiques et administratifs. Les anciennes structures pédagogiques et administratives d'Es-Sénia de cette faculté et de l'institut ont été affectées lors de la saison d'hiver dernier par des infiltrations d'eau,. L'université d'Oran 1 sera également dotée d'une nouvelle bibliothèque moderne qui sera inaugurée au début de la rentrée universitaire prévue le 22 novembre prochain. Cette bibliothèque renferme plus de 50 000 titres (128 000 exemplaires), en plus de plus de 4 500 thèses universitaires en arabe et en langues étrangères. La nouveauté dans cette bibliothèque, dotée d'un système de surveillance, est l'adoption, après achèvement de la numérisation de tous les livres, d'un système d'auto-prêt de livres (sans l'intervention d'un bibliothécaire).