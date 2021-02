Comment sortir de la dépendance aux hydrocarbures? Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a misé sur les microentreprises et les start-up. Toutefois, la majorité d'entre elles activent dans la transformation et les services. L'objectif à long terme est d'arriver à une économie souveraine et créatrice de richesse.

«Cela ne peut passer que par l'université et la recherche scientifique», a affirmé, hier, Abdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors d'une journée d'études organisée par son département sur la microélectronique. Justement, cette technologie de pointe semble être dans la ligne de mire du gouvernement. «Un plan d'action pour le développement de la microélectronique, à l'horizon 2030, a été mis en place par le gouvernement», a fait savoir le ministre devant un parterre d'invités composé de membres du gouvernement et représentants de différents départements ministériels et institutions de l'État. «Nous sommes réunis, aujourd'hui, pour enclencher un travail de coordination entre les différents secteurs en mettant l'université au service de l'innovation», a insisté le ministre avant de rappeler l'importance qu'est en train de prendre ce type de technologies dans l'économie nationale. «C'est devenue la base pour l'industrie en général, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies», a souligné Abdelbaki Benziane non sans assurer que ce type d'innovations était désormais accessible aux pays émergents. Mieux encore, selon les dires du ministre, les start-up peuvent facilement investir dans la microélectronique. «De par le monde, elles ont montré qu'elles avaient les moyens de relever ce défi, surtout celles qui ont connu une croissance et un développement rapide», a précisé le ministre. Pour lui, cette nouvelle réalité est aussi valable pour l'Algérie. «Nous avons les moyens de développer des capacités entrepreneuriales et des compétences opérationnelles dans ce domaine», atteste-t-il avant de rappeler que la microélectronique est une spécialité du domaine de l'électronique qui s'intéresse à l'étude et a la fabrication de composants électroniques à l'échelle micrométrique.

L'enjeu de cette technologie est d'autant plus grand pour l'Algérie du fait que les composants sont fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs (comme le silicium). Ce dernier est considéré comme le trésor caché de l'Algérie. Selon les spécialistes, elle recèle l'une des plus grandes réserves au monde de silicium, notamment dans le Sud où le sable est riche en cette matière. En 2015, un gisement de 6 millions de tonnes a été découvert dans la wilaya de Mascara. C'est dire l'importance de cette ressource encore inexploitée. L'Algérie ne veut donc pas refaire les mêmes erreurs qu'avec le pétrole que beaucoup considèrent comme l'or noir de demain. Elle veut être maître de son destin en exploitant elle-même cette richesse. D'où l'importance «vitale» pour l'Algérie de développer au plus vite ce type d'industrie. «On ne doit donc pas rester en marge du reste du monde qui se base sur ce type d'industrie dans son développement économique», soutient le ministre. Il insiste sur le fait que l'université doit accompagner la feuille de route nationale dans ce domaine en basant leurs recherches sur ce domaine bien précis. Un grand défi que l'université algérienne est capable de réaliser. Longtemps marginalisée, elle a montré durant la phase difficile du coronavirus de quoi elle était capable. Dans ces moments difficiles, étudiants et chercheurs ont fait preuve d'innovation ce qui a aidé le pays à dépasser cette phase difficile. Cela est allé du simple gel hydro-alcoolique jusqu'au développement des prototypes de respirateurs. Un printemps de l'innovation qui a montré que l'émergence de l'Algérie ne pouvait se faire sans son...université.